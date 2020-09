06:20 Uhr

Muss der Badesteg in Thierhaupten jetzt ganz weg?

Plus Nach einem tödlichen Unfall wird über die Sicherheit diskutiert. Bald steht der Gemeinderat von Thierhaupten vor einer Entscheidung.

Von Laura Gastl

Wie geht es weiter am Thierhauptener Badeweiher? Eine Entscheidung des Gemeinderates zu diesem Thema rückt näher. Am Ort hatte die Gemeinde den Steg sperren und eine Badeinsel entfernen lassen, um gemäß aktuellen rechtlichen Vorgaben Haftungsansprüchen aus dem Weg zu gehen. Außerdem war es im vergangenen Sommer zu einem tödlichen Badeunfall gekommen (wir berichteten).

Der Gemeinderat entscheidet, ob der Badesteg zu gefährlich ist

Nachdem sich die Thierhauptener Verwaltung ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat und auch ein Jurist eingesetzt wurde, steht der Gemeinderat laut Bürgermeister Toni Brugger nun vor einer Entscheidung: Eine Möglichkeit sei, eine Gefährdungsbeurteilung mit Sicherheitskonzept in Auftrag zu geben, was die Gemeinde etwa 15000 Euro kosten würde. Es könnte sogar noch teurer werden, falls das Konzept bessere Sicherheitsvorkehrungen fordert.

Die andere Möglichkeit wäre, Badesteg und -insel so lange zu beseitigen, bis sich die Rechtsprechung wieder ändere. Bürgermeister Brugger sieht es als problematisch an, den Steg weiterhin einfach abgesperrt zu lassen: Weil Badegäste die Schranke einfach umkletterten, entstünden neue Gefahren.

Zum weiteren Vorgehen am Badeweiher herrschten im Gremium geteilte Meinungen. Dieter Tronecker (UB) sprach von einem „Unding“, Kommunen durch derartige rechtliche Regelungen so zu belasten; ähnlich kritisch beurteilte Claus Braun (FW) die Gesamtsituation. Während unter anderem Martin Gürtner (JFW) dafür plädierte, das Geld für ein Sicherheitskonzept sofort in die Hand zu nehmen, um das Naherholungsgebiet in seiner jetzigen Form zu bewahren, tendierten Josef Kienberger (JBU) und Marianne Birkner (SPD) dazu, weiter abzuwarten. Der Hintergrund: Auch andere Kommunen befinden sich derzeit in einem ähnlichen Zwiespalt. So hat unter anderem die Stadt Friedberg bereits ein Sicherheitskonzept für ihren Baggersee in Auftrag gegeben. Kienberger schlug vor, dieses Ergebnis abzuwarten, um zu sehen, was etwa auch auf Thierhaupten zukommen könnte. Schließlich stimmten nur vier der anwesenden Räte dafür, sofort in eine Gefährdungsbeurteilung zu investieren. So fiel die Entscheidung darauf, über die Wintermonate hinweg zu beobachten, wie es in Friedberg weitergeht, und dann weiterzusehen.

Außerdem sprach der Gemeinderat Thierhaupten über Folgendes:

Neues Sportheim An der Adalbert-Mayr-Anlage in Thierhaupten soll ein neues Heim für den örtlichen Sportverein entstehen – darüber wurde im Marktgemeinderat bereits mehrmals gesprochen. Nach ausführlicher Planung hat der SVT nun seinen Bauantrag offiziell bei der Gemeinde eingereicht. In der jüngsten Sitzung erteilte das Gremium diesem Antrag das gemeindliche Einvernehmen. Bürgermeister Toni Brugger lobte das „herausragende Projekt“, erinnerte jedoch daran, dass die „echte Genehmigung“ für den Bau erst noch vom Landratsamt kommen müsse. Zuvor schilderte Bauamtsleiter Walter Ludl kurz, wie der Neubau aussehen solle. Nach Abriss des alten Gebäudes soll er auf dem Sportplatz an selber Stelle entstehen, jedoch im Gegensatz zum Altbau eine größere Grundfläche aufweisen. Außerdem geplant ist ein zweiter Stock, in dem unter anderem die Gaststätte und ein Sportraum untergebracht werden sollen.



