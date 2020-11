vor 16 Min.

Muss sich Meitingen eine neue Schule leisten?

Plus Teurer Kindersegen: Die jetzige Grundschule in Meitingen ist top saniert, aber viel zu klein. Das bringt die Marktgemeinde in eine Zwickmühle.

Von Laura Gastl

In Meitingen nimmt die Zahl schulpflichtiger Kinder immer mehr zu. Gründe dafür seien der Zuzug in das Gemeindegebiet und steigende Geburtenraten, wie Bürgermeister Michael Higl ( CSU) in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Werkausschusses darstellte. Deshalb sei eine Erweiterung der Grundschule auf vier bis fünf Züge sowie des dazugehörigen Hortes auf sechs bis sieben Gruppen notwendig.

Auf Basis dieser Überlegungen soll nun eine Machbarkeitsstudie zur Schulvergrößerung angestoßen werden – darüber zeigten sich die Mitglieder des Ausschusses einig. Gunther Wild, Geschäftsführer und Architekt der Städtebau Kommunalberatung, hatte den Anwesenden zuvor geschildert, wie ein solches Vorgehen aussieht. In einem zweistufigen Konzept soll herausgearbeitet werden, ob eine Erweiterung des Bestandsgebäudes oder ein Neubau die sinnvollere Lösung wäre.

Die Grundschule in Meitingen ist viel zu klein

Nachdem die Gremien diesbezüglich eine Entscheidung getroffen haben, sollen Bau- und Nutzungskonzepte aufgestellt werden. Dadurch liefere eine Machbarkeitsstudie eine „präzise Aufgabenbeschreibung zur Vorbereitung eines EU-weiten Vergabeverfahrens“, so Gunther Wild. Erst durch ein solches Verfahren als abschließender Schritt könne dann ein Büro bestimmt werden, das mit der eigentlichen Realisierung des Projektes betraut werde. Wild schätzte die Kosten einer solchen Studie für den Markt Meitingen auf zwischen 20.000 und 50.000 Euro; im Mai 2022 rechne er damit, den Auftrag ganz konkret vergeben zu können.

Die Zeit drängt: "Es ist fünf nach zwölf"

Im Gremium sorgten Wilds Darstellungen für zahlreiche Wortmeldungen. So manches Ratsmitglied hatte offenbar lediglich einen Anbau an das Bestandsgebäude im Sinn gehabt und nicht etwa an einen gänzlichen Neubau gedacht. Architekt Wild erklärte, dass eine Erweiterung Vorrang habe, doch der Vergleich mit einem Neubau im Zuge einer solchen Studie sinnvoll sei. Matthias Mark (SPD) befand dieses Vorgehen für einleuchtend und „den richtigen Weg“.

Er erinnerte daran, dass man bereits 2016 erste Überlegungen zur Grundschulerweiterung angestellt hatte und freute sich nun, dass es vorangehe. Des Weiteren erkundigte sich Rudolf Helfert (FW), ob für das anstehende Verfahren eine zeitliche Einsparung möglich wäre, denn: „Es ist fünf nach zwölf, nicht fünf vor zwölf.“ Wild lehnte dies gemäß seiner Erfahrung mit derartigen Studien andernorts ab.

Ins Gespräch kam auch ein Neubau der Schule an einem gänzlich anderen Standort. Eine Möglichkeit, die Bürgermeister Higl eher ausschloss. Davon abgesehen bezeichnete Claudia Riemensperger (CSU) den möglichen Abriss der bestehenden Schule als „fatal“, da man in der Vergangenheit sehr viel in das Bestandsgebäude investiert hätte.

Bei der Ausschusssitzung anwesend war auch Grundschulleiterin Claudia Bschorr, die das nur bestätigen konnte: „Das Gebäude ist bis in die Kellerräume saniert, digitalisiert und barrierefrei.“ Man fühle sich pudelwohl, auch aufgrund der Lage mit „wunderschönem Park“.

Im Rahmen der anstehenden Machbarkeitsstudie gebe es nun noch viele offene Fragen, unter anderem in Bezug auf die Zukunft von Betreuungsmöglichkeiten (Offene Ganztagsschule oder Hort) und die finanzielle Förderung des Projektes. Laut Higl werde der Marktgemeinderat noch lange mit dieser wahrscheinlich größten Investition der nächsten sechs Jahre beschäftigt sein.

Erlingen: Wird auch das Haus für Kinder neu gebaut?

Für ein analoges Verfahren entschieden sich die Ausschussmitglieder auch im nächsten Tagesordnungspunkt, welcher das „Haus für Kinder“ in Erlingen betraf. Auch hier sorge die „innerörtliche Nachverdichtung und die Ausweisung neuer Baugebiete“ für kontinuierlich ansteigende Nachfragen an Betreuungsplätzen, wie aus den Sitzungsunterlagen zu entnehmen ist.

Aktuell biete die Erlinger Kindertagesstätte Raum für drei Kindergarten- und eine Krippengruppe; eine vierte Kindergartengruppe ist derzeit in einem Behelfscontainer untergebracht. Auch hier soll eine Machbarkeitsstudie dem Gremium bei der Entscheidung helfen: Erweiterung der Bestandseinrichtung oder Neubau?

Mehr Platz für Kinder bereits im kommenden Jahr soll außerdem der Neubau einer provisorischen Kinderkrippe in Herbertshofen bieten. Voraussichtlich sollen hier zwei Gruppen betreut werden, bis der Neubau des Kindergartens beim Freibad in Meitingen fertig ist. Nun genehmigte der Ausschuss offiziell den Bauantrag an der Mühlstraße in Herbertshofen.

