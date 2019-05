vor 36 Min.

Mutiger Mann beendet Horrorfahrt

47-Jähriger kommt mit 1,1 Promille auf Gegenfahrbahn

Von Maximilian Czysz

Das ist Zivilcourage: Ein Mann beendete am Mittwochabend die Horrorfahrt eines Kleintransporters, der in Steppach eine Verkehrsinsel überfahren hatte und in Stadtbergen auf die Gegenfahrbahn gekommen war.

Laut Polizei fiel der Kleintransporter zunächst im Bereich der Ulmer Straße in Steppach auf – auf Höhe der Eisdiele bemerkten Zeugen die Schlangenlinien. Die unsichere Fahrweise setzte der 47 Jahre alte Mann am Steuer fort, als er auf der B300 in Richtung Diedorf steuerte. Auf Höhe der Abfahrt Deuringen bretterte der Mann über eine Verkehrsinsel und über zwei dort aufgestellte Verkehrszeichen. Kurz darauf hielt er an einer Bushaltestelle an. Der 47-Jährige stieg aus, betrachtete kurz den Schaden an seinem Transporter und entfernte das vordere Kennzeichen.

Im Anschluss fuhr er weiter in Richtung Steppach-Mitte. Auf Höhe der Ulmer Straße kam er auf die Gegenfahrbahn. Vermutlich sei er zu schnell gewesen, so die Polizei. Ein entgegenkommendes Auto konnte einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern – der Fahrer riss das Lenkrad um und wich in eine Parklücke aus.

Kaum zu glauben: Der Kleintransporter blieb auf der Gegenfahrbahn und gefährdete bei der weiteren Fahrt ein entgegenkommendes Auto.

Als der Kleintransporter in der Ulmer Landstraße auf ein Privatgelände einbog, parkte ein Zeuge diesen so ein, dass der Mann die Fahrt nicht fortsetzen konnte. Die verständigte Polizei stellte bei dem 47-Jährigen eine Alkoholisierung von knapp 1,1 Promille fest. Und: Der Fahrer des Kleintransporters hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Bilanz der Horrorfahrt: Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Gegen den Fahrer des Kleintransporters wird jetzt wegen aller infrage kommenden Delikte ermittelt.

Themen Folgen