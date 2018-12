vor 36 Min.

Nach 16 Jahren: Die letzten Tage als Bürgermeister

Die Amtszeit von Maximilian Stumböck als Bürgermeister von Ustersbach endet Ende Dezember. Er nennt die Gründe für seinen Rücktritt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Herr Stumböck, Sie haben seit Januar 2002 ehrenamtlich die Geschicke der Gemeinde Ustersbach geleitet. Im Mai haben Sie ihren Rücktritt zum Jahresende bekannt gegeben. Was sind Ihre Beweggründe für den Rücktritt?

Dr. Maximilian Stumböck: Eine Kandidatur bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2020 wäre für mich nicht mehr in Frage gekommen. Da sich jedoch dafür kein Nachfolger abzeichnete, wollte ich dem möglicherweise kommunalpolitisch unerfahrenen Bürgermeister den kompetenten Gemeinderat an die Hand geben und ihm so den Start erleichtern. Dies war der Hauptgrund für meinen vorzeitigen Rücktritt.

Was waren Ihre schönsten Erfahrungen als Bürgermeister?

Stumböck: Eine schöne Erfahrung war die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten, bei denen ich mich selbst bei kontroversen Diskussionen stets gut aufgehoben gefühlt habe. Auch die Mitarbeiter, die nach vielen schwierigen Jahren nun die Belegschaft im Rathaus bilden, erstaunen mich im positiven Sinne immer wieder durch ihre Freundlichkeit und ihre Kompetenz.

Was haben Sie kommunalpolitisch auf den Weg gebracht, auf das Sie besonders stolz sind?

Stumböck: „Stolz“ ist eine wenig passende Bezeichnung. Ich bin zufrieden, vor allem aber froh, dass viele Projekte gelungen sind, beispielsweise der Bau des Forums mit Pfarrheim, der Erhalt der Grund- und Förderschule oder die Restaurierung der Kulturdenkmäler vor Ort. Außerdem ist in der Gemeinde Ustersbach das gute Miteinander zwischen den Institutionen und Vereinen weiter gewachsen. Dabei wäre es lächerlich, mir alles Positive zurechnen zu wollen. Das gute Miteinander im Gemeinderat und viele bereitwillige Mitbürger haben dies bewirkt.

Was ist Ihnen nicht gelungen?

Stumböck: Es ist mir nicht gelungen, mit Allen Frieden zu halten.

Bereuen Sie etwas in Ihrer Amtszeit?

Stumböck: Nein. Eventuell hätte ich mutiger Grundstücke akquirieren sollen. Aber erstens war noch vor fünf Jahren die finanzielle Situation der Gemeinde unzufriedenstellend, zweitens war ein solcher Siedlungsdruck im Augsburger Land unvorstellbar und drittens ist später jeder schlauer.

Was muss ein Bürgermeister für sein Amt zwingend mitbringen?

Stumböck: Nichts Zwingendes! Jeder Bürgermeister hat Stärken und Schwächen und passt sich im Laufe seiner Dienstzeit den Erfordernissen des Amts an. Zudem ist er ja nur ein Teil des Ganzen, seine Mitarbeiter wie auch der Gemeinderat zeigen ihm Grenzen oder eröffnen ihm Möglichkeiten.

Was hat Sie dazu bewogen, überhaupt in der Lokalpolitik aktiv zu werden?

Stumböck: Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ursprünglich wollte ich Universitätsprofessor für Geografie werden; die Ausbildung dazu hatte ich. Ob es geklappt hätte, werde ich nie erfahren, denn: Ich war im Sommer 2001 mit meiner Familie nach Ustersbach gezogen und wurde innerhalb weniger Wochen zum Bürgermeisterkandidat. Im Mai 2002 trat ich mein Amt als Bürgermeister an. Dieses Amt hat dann wesentlich besser zu mir und meiner familiären Situation gepasst. Außerdem – um mit Hermann Hesse zu sprechen – jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und für einen solchen Zauber war und bin ich immer empfänglich.

Was werden die größten Herausforderungen für Ihren Nachfolger?

Stumböck: Mein Nachfolger Willi Reiter steht vor größeren Herausforderungen als ich im Jahr 2002. Die bürokratischen Anforderungen auch an kleine Kommunen sind in den vergangenen Jahren immens gewachsen. Ich nenne nur Wasserversorgung, Brandschutz und gültige Satzungen. Dies alles rechtssicher zu gestalten, ist für kleine Rathäuser und deren Chefs kaum durchführbar. Die unmittelbar anstehenden Projekte in Ustersbach sind die Sicherstellung einer einwandfreien Wasserversorgung, die Sanierung oder der Neubau des Feuerwehrhauses, die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Fridolin und die Ausweisung neuer Baugebiete. Vor allem jedoch sollte der zukünftige Bürgermeister die Gemeinde und ihre Institutionen zusammenhalten und mit ihnen gemeinsam den Weg in die Zukunft gestalten.

Sie sind auch im Kreisrat vertreten. Geben Sie dieses Amt ebenfalls auf?

Stumböck: Nein, da mache ich zumindest bis 2020 weiter. Ob ich dann nochmals kandidiere, entscheide ich später.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn Sie bald mehr Zeit haben?

Stumböck: Ich nehme mir bereits jetzt viel Zeit, daher wird es ein fließender Übergang. Ich freue mich auf eine neue große Herausforderung. Diese zu nennen ist die Zeitung allerdings nicht der richtige Platz.

Gibt es etwas, was Ihnen nach Ihrem Rücktritt fehlen wird?

Stumböck: Ich werde alles dafür tun, dass mir nichts fehlt, und bin auf einem guten Weg.

Interview: Siegfried. P. Rupprecht

Themen Folgen