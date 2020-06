vor 18 Min.

Nach 18 Jahren im Rat ist Schluss

Richard Hegele verlässt nach 18 Jahren den Gemeinderat des Marktes Zusmarshausen

Etwas überrascht war Richard Hegele schon, als sich Stefan Vogg im Auftrag der ehemaligen Fraktion Aktives Bürgerforum bei ihm für 18 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Marktgemeinderat Zusmarshausen bedankte.

Stefan Vogg ging in seinen persönlichen Worten auf das Gemeinwohl ein, das von Menschen lebt, die selbst aktiv werden und Verantwortung übernehmen. Dies habe Richard Hegele über viele Jahre als Marktgemeinderat (2002 bis 2020) und 3. Bürgermeister (2008 bis 2014) vorgelebt. Hegele war in seiner politischen Arbeit für den Markt ein Vordenker mit sicherem Gespür für notwendige Weichenstellungen. Dies zeigen seine Anträge zur Sanierung der alten Hausmülldeponie hinter Sortimo, ohne die es ein Gewerbegebiet an dieser Stelle nicht gäbe. Wichtig war ihm auch die Einführung eines Wirtschaftsbeirats. Er beantragte die Erstellung eines Energienutzungsplans, kümmerte sich um den Breitbandausbau und beantragte die Einführung eines Programms „Baulandsicherung für Einheimische“. Bereits 2011 forderte er die Errichtung einer Kulturstiftung, 2013 die Einführung einer Bürgerstiftung. Seit 2011 setzte er sich für die freie Jugendsozialarbeit ein und macht sich für eine Informationsfreiheitssatzung stark. Als „Dauerbrenner“ gestaltete sich für ihn der Kampf um eine bessere ÖPNV-Anbindung des Marktes

