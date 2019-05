vor 35 Min.

Nach 40 Jahren schließt die Praxis

Wer das Seniorenheim in Dinkelscherben besucht, begegnet immer wieder Dr. Klaus Schulze, der gerade auf dem Weg zu einem Patienten ist. Seit seiner Praxiseröffnung im Jahre 1981 übernimmt er kontinuierlich die zahnärztliche Betreuung der Bewohner im Seniorenheim.

Dabei geht es Klaus Schulze, wie er betont, nicht nur um aktuell anfallende Zahnprobleme und Prothesenversorgung, sondern vor allem um die Prophylaxe, denn diese ist gerade bei älteren Menschen besonders wichtig. Nun schließt der Arzt seine Praxis.

Rückblickend sagt Klaus Schulze, dass er gerne für die Senioren da gewesen sei und sehr viel Dankbarkeit für seinen Einsatz erfahren habe. Sowohl von der Heimleitung als auch vom Personal wurde er stets gut und zuverlässig unterstützt, was seine Arbeit sehr erleichterte.

Nicht nur überrascht, sondern auch schockiert war der Zahnarzt, als er erfuhr, dass das Heim zum geschlossen werden sollte. Seiner Meinung deutete sich das zwar an, denn das rege Gemeinschaftsleben, die Einbeziehung der Bevölkerung in das Heim bei diversen Veranstaltungen wurde in den letzten Jahren immer weniger. Die Mitteilung traf ihn dennoch. Sein Blick geht aber nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft.

So wird Dr. Schulze seine Praxis in Dinkelscherben Ende Juni schließen und zugleich seine Tätigkeit nach nun 38 Jahren im Seniorenheim beenden. Er freut sich aber ganz besonders darüber, dass das Seniorenheim in Dinkelscherben nun doch nicht geschlossen wird und dass es ihm gelang, Dr. Wunderer aus Fischach dafür zu gewinnen, zukünftig die Versorgung der Patienten im Altenheim zu übernehmen. (mima)

