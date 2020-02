Nach 42 Jahren verlässt Helmut Wech den Gemeinderat Ehingen

Plus Bei seiner ersten Wahl war Helmut Wech mit 28 das jüngste Mitglied im Gemeinderat Ehingen. Sitzungsergebnisse wurden damals stenografiert. Was er nun vorhat.

Der Begriff „Internetauftritt“ für die Gemeinde war ein Fremdwort, Sitzungsergebnisse wurden in Stenografie notiert und ein Rathausbau war in weiter Ferne: Als Helmut Wech im Jahr 1978 zum ersten Mal in den Ehinger Gemeinderat gewählt wurde, fanden die Sitzungen ohne Technik im kleinen Amtszimmer neben der ehemaligen Schule statt. Vieles hat sich seither verändert.

Seit 42 Jahren ist Helmut Wech Mitglied im Gemeinderat von Ehingen. Mit Herzblut. „Doch nun ist Schluss“, sagt der 70-Jährige – er tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr an. Bei seiner Entscheidung schwingen Wehmut, Zufriedenheit über das Erreichte und Freude auf das Kommende gleichermaßen mit.

Urgestein der Kommunalpolitik in Ehingen

Gerne wird Helmut Wech als „Urgestein“ in der Ehinger Kommunalpolitik bezeichnet. Beim Jahresempfang 2018 ehrte ihn die Gemeinde für sein 40-jähriges außergewöhnliches Engagement. „Solange meine Recherchen zurückreichen, hat diese Leistung in Ehingen noch niemand geschafft“, sagte Bürgermeister Franz Schlögel in seiner Laudatio. Von Landrat Martin Sailer bekam Wech die kommunale Verdienstmedaille in Bronze des bayerischen Innenministeriums verliehen.

Etwa 450 Gemeinderatssitzungen hat er absolviert und war auch darüber hinaus auf vielen Feldern aktiv, etwa als langjähriger Vorsitzender des Schützenvereins, Schriftführer bei neun Bundestags- und sieben Landtagswahlen oder als Mitglied im Pfarrgemeinderat. Während er beruflich Karriere machte und als Verkaufsdirektor um den Globus reiste, schaffte er den Spagat, sich ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde zu engagieren. Sein Leitgedanke war: „In der Welt unterwegs, in Ehingen daheim.“

Das Sitzungsprotokoll schrieb er in Stenografie mit

Der 70-Jährige kann noch rekonstruieren, was ihn 1978 zur Kandidatur bewegte. „Seit 1973 war ich als freier Mitarbeiter bei der Wertinger Zeitung für die Berichterstattung im Ort zuständig. Die Sitzungen waren noch nicht öffentlich, doch durch meine Schreibtätigkeit war ich in die Themen des Gremiums involviert. Diese weckten mein Interesse.“ Bei der folgenden Kommunalwahl ließ er sich aufstellen und schaffte den Sprung ins Gremium – als 28-Jähriger damals der Jüngste. Gleich bei der ersten Sitzung am 3. Mai 1978 unter Bürgermeister Franz Sedlacek wurde er als Schriftführer festgemacht. „In Stenografie habe ich mitgeschrieben, von Computern war noch keine Rede“, sagt er und lacht. Auch sonst schwingt Nostalgie mit, wenn er an seinen Amtsantritt zurückdenkt. Zu den Sitzungen fand man sich im „Amtszimmer“ ein und saß im Stuhlkreis um den Schreibtisch des Bürgermeisters. Lähmende Bürokratie gab es kaum. Die Schwerpunktthemen nach der Wahl damals: der Bau des neuen Friedhofs in der Gartenstraße und der Kanalbau in der Gemeinde. Es gab noch keine Straßennamen, nur Hausnummern. Und die Bekanntgabe von „Gemeindevermeldungen“ erfolgte mündlich über zwei Gemeindediener, die mit lauter Glocke auf den Straßen in Ehingen und Ortlfingen unterwegs waren.

Viele Projekte standen in seiner langen Amtszeit auf der Tagesordnung, etwa der Bau des Rathauses, des Feuerwehrhauses oder die Erschließung mehrerer Baugebiete, aber auch der lange, letztlich erfolglose Kampf um den Erhalt der Schule. Die Einwohnerzahl stieg von circa 750 auf über 1000 – und somit die Zahl der Ratsmitglieder von acht auf zwölf.

Hitzige Diskussionen - aber nie mit persönlichen Auswirkungen

Wech zieht Bilanz: „Die Zusammenarbeit im Gremium war stets fair und konstruktiv. Freilich hat es auch Meinungsverschiedenheiten und hitzige Diskussionen gegeben – aber nie mit persönlichen Auswirkungen.“ Auf die Frage nach Kritik aus der Bürgerschaft bei manchmal auch unpopulären Entscheidungen des Gemeinderates hat er festgestellt: „Diejenigen, die mitarbeiten, Hand anlegen und sich engagieren, haben Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit mit viel Verständnis mitgetragen. Größte Kritik kam in der Regel von denjenigen, die sich kaum im Gemeindeleben einbrachten.“ Heute sagt er: „Meine Zeit im Gemeinderat mit insgesamt 31 Ratskollegen und zwei Bürgermeistern war ein bereichernder Lebensabschnitt.“ Nie habe er es bereut, in dem Gremium die Entwicklung der Gemeinde mitzugestalten.

Dem freiwilligen Abschied aus der Kommunalpolitik folgt bereits das nächste Ehrenamt: Helmut Wech ist seit 2014 Vorsitzender des Ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung. Kontinuierlich arbeitet er an der Neuausrichtung des Vereins. Unter anderem wurde dabei bereits mit Mitstreitern ein ehrenamtlicher Fahrdienst aufgebaut, um möglichst langes Wohnen zu Hause zu ermöglichen.

Langeweile kommt bei ihm sicherlich nicht auf. Dafür sorgen auch seine sechs Enkelkinder, die den passionierten Opa jung halten.

Sieben Fragen an Bürgermeister Franz Schlögel: Gemeindezentrum mit Mehrzweckhalle entsteht

Franz Schlögel ist Bürgermeister in Ehingen und kandidiert für die Unparteiische Wählervereinigung Ehingen/Ortlfingen auch bei der Kommunalwahl 2020 für dieses Amt Bild: Schlögel

1. Was sind die wichtigsten Vorhaben, die Sie nach Ihrer Wiederwahl vorantreiben wollen?

Franz Schlögel: Die Fertigstellung unseres Gemeindezentrums mit Bau einer Mehrzweckhalle sowie den An- und Umbau der Kindertagesstätte. Für die Dorfplatzgestaltung muss aktuell der Zuschussantrag im Zuge der einfachen Dorferneuerung gestellt werden. Dann gilt es, auch diese Baumaßnahme abzuwickeln.

2. Wenn Sie sich für Ehingen etwas wünschen könnten, was wäre das?

Schlögel: Eine bessere finanzielle Ausstattung und den Erhalt eines harmonischen Dorflebens. Eine starke Dorfgemeinschaft ist unbezahlbar. Es wäre auch wünschenswert, dass sich das vielfältige ehrenamtliche Engagement auf noch mehr Schultern verteilen würde.

3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Schlögel: Ihnen sollte möglichst lange das Wohnen zu Hause ermöglicht werden. Der Ambulante Krankenverein Holzen u. U. ist hier mit seinem Fahrdienst etc. auf einem guten Weg. Die staatliche Unterstützung pflegender Angehöriger müsste deutlich verbessert werden.

4. Was wollten Sie als Kind werden und was wurde aus Ihrem Traum?

Schlögel: Als Kind wollte ich Bauer werden und den elterlichen Hof weiterführen, aber es ist anders gekommen. Landwirtschaft hat heute mit meinem Traum von damals nicht mehr viel zu tun. Die Bauern leiden unter einem zunehmenden bürokratischen Wahnsinn, der aber nicht nur ihnen das Leben schwer macht.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Schlögel: Ich würde mich als pflichtbewusst, bodenständig, harmoniebedürftig und auch als diplomatisch bezeichnen.

6. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ehingen?

Schlögel: In unserer Gemeinde gibt es viele reizvolle Plätzchen. Schön finde ich es oberhalb des Hirtenbergs, von wo aus man einen wunderbaren Blick auf das Dorf hat.

7. Mit welchen drei Worten würden Sie Ehingen beschreiben und warum?

Schlögel: Mit drei Worten lässt sich Ehingen mit seinem Ortsteil Ortlfingen nicht beschreiben. Dafür sind wir eine zu aktive und fortschrittliche Gemeinde mit einem vielfältigen Vereinsleben in einer landschaftlich sehr ansprechenden Gegend mit guter verkehrstechnischer Anbindung.

Steckbrief Franz Schlögel

Alter 54 Jahre



54 Jahre Aufgewachsen in Ehingen



in Wohnort Ehingen



Familienstand verheiratet



verheiratet Kinder zwei erwachsene Kinder (Sohn 24 Jahre, Tochter 22 Jahre)



zwei erwachsene Kinder (Sohn 24 Jahre, Tochter 22 Jahre) Ausbildung und Beruf gelernter Landwirt, jetzt Angestellter als Teamleiter bei einem landwirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb

gelernter Landwirt, jetzt Angestellter als Teamleiter bei einem landwirtschaftlichen Dienstleistungsbetrieb Hobbys Singen, Wald- und Gartenarbeit



Politische Ämter, Vereinsmitgliedschaften, Ehrenämter Bürgermeister seit 2002, Vorsitzender der VG Nordendorf seit 2014, Mitglied in vielen Vereinen



Bürgermeister seit 2002, Vorsitzender der VG Nordendorf seit 2014, Mitglied in vielen Vereinen Entspannung finde ich bei körperlicher Arbeit und beim Minibaggerfahren