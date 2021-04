06:30 Uhr

Nach Brand: Emersacker plant Zentrum für Bürger im Schloss

So sieht es derzeit im Mansardengebäude in Emersacker aus.

Plus Nach dem Feuer 2018 haben nun die Renovierungsarbeiten am Mansardengebäude in Emersacker begonnen. Vieles wird wiederhergestellt, manches ganz neu geplant.

Von Tobias Karrer

Mittlerweile sieht der Eingangsbereich der ehemaligen Pilskneipe im Schloss Emersacker eigentlich aus wie eine normale Baustelle. Der historische Terrazzoboden ist mit feinem Staub bedeckt, der Blick in die angrenzenden Räume offenbart kahle Wände, freigelegte Deckenbalken und fehlende Böden. Nur einen Raum weiter sind allerdings noch Spuren des verheerenden Brandes zu finden, der Teile des sogenannten Mansardengebäudes im November 2018 zerstörte: Am Türstock sind Rußspuren zu sehen, und verkohlte Überreste von Balken ragen auf Höhe der Decke aus der Wand.

