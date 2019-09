Nach Brand-Serie: Übermäßige Panik hilft nicht

Gefragt ist nun die Arbeit der Polizei. Das Ziel sollte klar sein: Der fünfte Brand in Gessertshausen sollte der letzte sein.

Die Brand-Serie in Gessertshausen erschüttert. Zum fünften Mal bricht ein Feuer aus. Nur diesmal ist alles ein wenig anders: Keine Lagerhalle irgendwo am Ortsrand, kein Stroh auf dem Feld steht in Flammen. Diesmal trifft es ein Wohnhaus: mitten im Ort. Vier Jugendliche sind verletzt. Damit ist eine neue Stufe der Eskalation erreicht.

Das die Gessertshauser nun noch mehr Angst vor weiteren Brandanschlägen haben ist verständlich. Jeder fragt sich: Was kommt als nächstes? Wie kann ich mich schützen? Einige Gessertshauser rüsten jetzt mit Kameras auf, Landwirte stellen Nachtwachen, vielleicht gründen sich Nachbarschaftswachen.

Ermittlung der Polizei überlassen

Klar sollte aber auch sein: Die Ermittlungsarbeit muss den Profis überlassen werden. Solange unklar ist, wer hinter der unheimlichen Brand-Serie steckt, nutzt es nicht, zu spekulieren. Gerüchte schüren nur noch mehr Ängste und spalten die Gemeinde. Auch übermäßige Panik vor dem nächsten Feuer hilft nicht. Besonders wachsam zu sein aber allemal.

Gefragt ist nun die Arbeit der Polizei. Ihnen ist ein schneller Ermittlungserfolg zu wünschen. Das Ziel sollte klar sein: Der fünfte Brand in Gessertshausen sollte der letzte sein.

