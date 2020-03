vor 17 Min.

Nach Brand im Hochhaus: 64-jährige Frau ist gestorben

Wenige Wochen nach einem verheerenden Brand in einem Hochhaus in Neusäß ist die 64-jährige Bewohnerin ihren schweren Verletzungen erlegen.

Von Angela David

Die 64-jährige Frau, die Ende Januar bei Brand in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in der Richard Wagner-Straße in Neusäß schwerst verletzt wurde, ist etwa drei Wochen später in der Uniklinik ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei nun mit.

Wie berichtet, war in der Wohnung im sechsten Stock am Abend des 22. Januar ein Feuer ausgebrochen. Die 64-jährige Bewohnerin hatte noch auf dem Balkon gestanden und versucht, das Feuer zu löschen. In ihrer Verzweiflung hat sie wohl brennende Polster und Gartenmöbel vom Balkon hinuntergeworfen. Dann ist sie zusammengebrochen. Die Feuerwehr brachte sie später ins Freie. Danach wurde die Schwerverletzte in der Uniklinik behandelt.

Bei dem Brand mussten auch sämtliche Bewohner des Hochhauses evakuiert werden. Sie konnten in einem Großraumfahrzeug warten, bis sie nach einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Feuerwehr hatte nach dem Einsatz Autofahrer heftig kritisiert, die die Zufahrten und einen Hydranten zugeparkt hatten. Der Kommandant sagte damals: „Die Leute parken, wo sie wollen. Es muss ihnen aber klar sein, dass sie sich damit eventuell ihre eigene Rettung verbauen, falls was passiert.“

