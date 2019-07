vor 35 Min.

Nach Freibad-Prügelei in Gersthofen: Zwei Täter weiter flüchtig

Ein 34-Jähriger ist in der Gersthofer Gerfriedswelle verprügelt worden. Noch immer sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein junger Mann, der nach dem Angriff auf einen 34-Jährigen gefasst wurde, schweigt. Nur ein Zeuge hat sich gemeldet. Er hat eine wichtige Beobachtung gemacht

Von Maximilian Czysz

Die Hitze ist Ende Juni drei Männern offenbar in den Kopf gestiegen: Sie prügelten in der Gerfriedswelle Gersthofen auf einen 34-Jährigen ein, der an der Lippe verletzt wurde. Aufklären ließ sich der blutige Vorfall bislang nicht – obwohl einer der mutmaßlichen Täter bekannt ist.

Der gefasste 22-Jährige aus Donauwörth machte bei der ersten Befragung gegenüber der Polizei keine Angaben. Das muss er auch nicht: Als Beschuldigter hat er das Recht, seine Aussage zu verweigern. Damit ist bislang auch nicht bekannt, wer die beiden anderen Täter sind. Sie konnten nach dem Vorfall in der Gerfriedswelle flüchten.

Drei Männer schlagen auf 34-Jährigen ein

Laut Polizei kam es gegen 15.50 Uhr in der Nähe des Wellenbeckens zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die eskalierte – nach einem kurzen Handgemenge schlugen drei Männer auf einen 34-Jährigen ein. Bademeister hatten die Auseinandersetzung mitbekommen und die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, flüchteten zwei der Täter über den Zaun des Freibads. Der dritte, ein 22-jähriger Mann aus Donauwörth, konnte festgehalten werden. Gegen das Trio wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ein Zeuge meldete sich nach der Berichterstattung im Augsburger Landboten bei der Polizei. Er hatte allerdings nicht den kompletten Ablauf des Streits mitbekommen. Was er aber gegenüber den Ermittlern klarstellte: Er hatte kein Messer gesehen, das Teil der Auseinandersetzung gewesen sein soll. Die Polizei hatte ursprünglich angegeben, das einer der Angreifer ein Messer bei sich hatte. Was der Zeuge aber bestätigte: Das Trio prügelte auf den 34-jährigen Mann ein.

Mehr als 5500 Menschen in der Gerfriedswelle

An dem heißen Juli-Wochenende besuchten insgesamt 5500 Menschen die Gerfriedswelle – ein Rekord. Der hat allerdings eine Schattenseite: Denn mehr Besucher bedeuten auch mehr Streitigkeiten. Aggressive Badegäste werden laut dem Bundesverband deutscher Schwimmbäder seit Jahren zu einem größeren Problem. Nach dem Besucheransturm beschloss die Stadt, nur noch 4000 zahlende Gäste in die Gerfriedswelle zu lassen. Dauerkartenbesitzer sind von der neuen Regelung ausgenommen.

An besucherstarken Tagen ist nach Auskunft der Gersthofer Stadtverwaltung ein Sicherheitsdienst auf dem Gelände unterwegs, der vor allem die Liegewiesen und den Eingangsbereich überwacht. Für die Sicherheit am und im Becken sind die Bademeister verantwortlich.

Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise zu der Freibad-Prügelei am Sonntag, 30. Juni, nimmt die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/3231810 entgegen.

