vor 33 Min.

Nach Horror-Unfall bei Adelsried: A8 gesperrt

Mehrere Fahrzeuge sind ineinander gekracht. Es sind wohl Todesopfer zu beklagen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag auf der Autobahn A8 bei Adelsried ereignet. Wie die Polizei gegen 10.45 Uhr mitteilte, sind in Fahrtrichtung München mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht, höchstwahrscheinlich sind Menschen in den Autos eingeklemmt. Nach Angaben von Rettungskräften vor Ort ist mit Toten zu rechnen. Derzeit sind zwei Rettungshubschrauber gelandet.

Den Helfern müssen sich schreckliche Bilder bieten, ein Auto soll in zwei Hälften zerteilt sein.

Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren, die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt. Die Retter versuchen die Unglücksstelle mit Sichtschutzwänden abzuschirmen. Schon jetzt sind die Ausweichstrecken überlastet. (AZ)

