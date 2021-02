vor 59 Min.

Nach Impfung: Bürgermeister erklären sich vor Gemeinderäten

Plus Edgar Kalb (Dinkelscherben) und Bernhard Uhl (Zusmarshausen) fühlen sich wegen ihrer Corona-Impfung zu Unrecht an den Pranger gestellt. Was sie dazu sagen.

In persönlichen Erklärungen vor ihren Gemeinderäten haben sich die Bürgermeister von Dinkelscherben, Edgar Kalb (UWG 14), und Zusmarshausen, Bernhard Uhl ( CSU), dagegen verwahrt, als "Impfdrängler" bezeichnet zu werden. Die beiden Kommunalpolitiker waren frühzeitig gegen Corona geimpft worden, weil sie als ehrenamtlich tätige Vorstände der Hospitalstiftung oft in den Altenheimen in Dinkelscherben und Zusmarshausen zu tun haben. Damit war die rechtliche Grundlage für die frühzeitige Impfung gegeben.

Kalb und Uhl fühlen sich durch die Berichterstattung unserer Redaktion in ein schiefes Licht gerückt. In dieser würden die politischen Ämter zu sehr in den Vordergrund gerückt, dabei hätten diese mit der Impfung nichts zu tun. Amt und Ansehen der Bürgermeister seien so beschädigt worden. Kalb sprach von einem "erheblichen Schaden für die Reputation von Bernhard Uhl und mir".

Edgar Kalb, Bürgermeister von Dinkelscherben

Der Dinkelscherber Rathauschef bot deshalb am Dienstag dem Gemeinderat seinen Rücktritt als Verwaltungsrat und Vorstand der Hospitalstiftung an. In mehreren Wortmeldungen sprachen ihm die Gemeinderäte aber das Vertrauen aus. Uhl wiederum verlas seine Erklärung am Ende der öffentlichen Sitzung in Zusmarshausen Donnerstagnacht. Wortmeldungen gab es danach nicht mehr.

Bernhard Uhl, Bürgermeister von Zusmarshausen

In ihren inhaltlich sehr ähnlichen Erklärungen betonten beide Rathauschefs, dass sie der Impfung skeptisch gegenüber stehen. Uhl bezeichnete sich als "Impfkritiker". Kalb sagte, wegen der Ansteckungsgefahr und der Vorbildfunktion habe er sich impfen lassen. Und weiter: "Sachlich halte ich diese Entscheidung für richtig und werde mich dafür nicht entschuldigen, wie es beispielsweise der Augsburger Bischof tat." (kinp/kabe/cf)

Dazu kommentiert unser Autor: Die Impfung der Bürgermeister war rechtens. Aber war sie richtig?

