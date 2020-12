10:44 Uhr

Nach Missverständnis: Unfall in der Ortsmitte von Altenmünster

In Altenmünster hat sich am Samstag in der Hauptstraße ein Unfall ereignet.

In Altenmünster stoßen am Samstagnachmittag zwei Autos zusammen. Vor Aufregung findet die Fahrerin die Bremse nicht. So stoppt schließlich erst eine Treppe ihren Wagen.

In Altenmünster ist am Samstag ein Unfall auf der Hauptstraße mit Sachschaden geschehen. Wie die Polizei mitteilt, wollte am Nachmittag eine 39-jährige Autofahrerin von Zusmarshausen kommend nach links in Richtung Baiershofen abbiegen. Sie ordnete sich auf der vergleichsweise weitläufigen Kreuzung in der Ortsmitte laut ersten Ermittlungen zunächst etwas nach rechts ein, um dann in weitem Bogen nach links in die Baiershofer Straße einzubiegen.

Bei dem Unfall in Altenmünster entsteht ein Schaden von 5000 Euro

Der hinter ihr fahrende 25-jährige Mann ging davon aus, dass die Frau nach rechts abbiegen möchte und wollte daher links an ihrem Auto vorbei fahren. In dem Moment bog die Frau nach links ab und es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen.

Da die Frau nach dem Zusammenstoß nach eigener Angabe vor Aufregung die Bremse nicht gefunden hatte, fuhr sie noch über den angrenzenden Gehweg, bis sie von der Außentreppe eines Gebäudes gestoppt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. (kar)

