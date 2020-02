18.02.2020

Nach Sturm lauern im Wald Gefahren

Nach jedem Schaden durch Stürme schnellen die Unfallzahlen bei den Berufsgenossenschaften nach oben. Wie sich Waldbesitzer bei Aufräumarbeiten schützen können.

Horgau Gefahrenstufe eins herrscht nach dem Sturmtief Sabine im Forst im Augsburger Land. Zwar sei die Lage noch nicht katastrophal, doch der letzte Windwurf in den Wäldern ist für Spaziergänger, aber noch mehr für die Geschädigten bei der Aufarbeitung der umgestürzten Bäume eine große Gefahr. Nach jedem Schaden durch Stürme schnellen die Unfallzahlen bei den Berufsgenossenschaften nach oben und nicht wenige Unfälle enden tödlich.

Damit dieses Jahr die Waldbesitzer ohne gesundheitlichen Schaden bleiben, organisierte die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg-Nord mit ihren über 1000 Mitgliedern eine Infoveranstaltung in einem geschädigten Wald nahe Horgau. Rund 50 Waldbesitzer ließen sich von Geschäftsführer Hans-Jürgen Hofbaur über sicheres Aufarbeiten der Bäume aufklären. Wie Hofbaur erklärte, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, doch der Unterschied zwischen normaler und schadensbedingter Waldarbeit sei enorm. Spannungen zwischen umgestürzten Bäumen, die kreuz und quer übereinander liegen, hätten schon manchen Arbeitern das Leben gekostet, wenn der Stamm plötzlich zur Seite oder in die Höhe schnellte. Auch die Wurzelteller bei entwurzelten Bäumen, die urplötzlich den Waldarbeiter unter sich begraben, stellen eine Gefahrenquelle dar. Die dritte große Gefahrenquelle lauert in den Baumwipfeln noch stehender oder hängender Bäume. Hier kann schnell ein angebrochener Ast herabstürzen und schwere Kopfverletzungen verursachen. Deshalb ist es zwingend notwendig, einen Helm zu tragen. Sollte man dies unterlassen, werden Förster und Forstfachleute die betreffenden Personen des Waldes verweisen.

Hofbaur bat die Waldbauern auch, ohne Spezialausbildung an der Motorsäge die Schadensaufarbeitung voll ausgebildeten Motorsägeführern zu überlassen. Noch besser wäre es aber, Harvester (Holzvollernter) einzusetzen, denn hier sei das Unfallrisiko fast gleich null. Hingegen würden 98 Prozent aller gemeldeten Unfälle im Wald mit Motorsägen verursacht. Wichtig sei auch die Absicherung des betroffenen Waldes, damit außenstehende Personen nicht den Gefahrenbereich betreten können. Passiere etwas, sei der Waldbesitzer haftbar.

Um den Mitgliedern die Organisation der Schadenbeseitigung abzunehmen, bietet die FBG Augsburg-Nord an, die Koordination zu übernehmen. Diese umfasst Aufarbeiten der Bäume, Vermessen der Stämme, Abfuhr aus dem Wald und den Verkauf des angefallenen Holzes.

Informationen erteilt die FBG unter Telefon 08291/169491, hier können auch wichtige Formulare für Steuerermäßigungen angefordert werden. (koh)

Themen folgen