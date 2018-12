18.12.2018

Nach Überfall: Bilder bleiben im Kopf

Plötzlich steht ein Mann mit einer Waffe vor der Mitarbeiterin einer Apotheke

Von Maximilian Czysz

Es ging alles so schnell: Innerhalb von wenigen Minuten hat ein Unbekannter die Nikolaus-Apotheke in Stadtbergen überfallen. Der junge Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole. Die Bilder hat die pharmazeutisch-technische Assistentin noch genau vor Augen. Und das Gefühl, als der Unbekannte weggelaufen und die erste Aufregung vorbei war: „Man denkt sich: Das gibt es doch gar nicht.“ Die Frau hat den Überfall gut weggesteckt. Ganz anders geht es der 50-jährigen Mitarbeiterin einer Gersthofer Tankstelle, die im Juli Opfer eines Verbrechens wurde. Sie kann seit dem Überfall nicht mehr arbeiten.

Eine Nachtschicht im Juli 2018: Es ist 3 Uhr, als sich plötzlich ein Mann mit vorgehaltener Waffe vor der 50-Jährigen aufbaut. Er bedroht sie und fordert Geld – dann greift er in die Kasse und nimmt einen dreistelligen Eurobetrag heraus. Auffällig: Der Mann hat eine Herrentasche bei sich. Auf ein modisches Accessoire legt der Stadtberger Räuber hingegen keinen Wert: Er lässt sich seine Beute lediglich in eine grüne Plastiktüte geben.

Es ist Freitagabend kurz vor 18.30 Uhr: Wenige Minuten vor Geschäftsschluss betritt ein junger Mann die Apotheke. In der einen Hand hält er eine Pistole, in der anderen Hand die grüne Tüte. Er richtet die Waffe auf die Mitarbeiterin hinter dem Tresen und sagt: „Geld her, schnell.“ Er wiederholt seine Forderung, dann bekommt er die Tageseinnahmen – ein niedriger vierstelliger Betrag. „Alles, alles“, sagt der junge Mann, der auf die Mitarbeiterin einen sehr nervösen Eindruck macht. Dann verschwindet er und rennt die Hagenmähderstraße in Richtung Ackermannstraße davon. Die Frau und eine Kollegin schließen sofort die Türe ab und verständigen die Polizei. Die leitet eine Fahndung nach dem bewaffneten Mann ein – doch der Mann ist in der Dunkelheit verschwunden. Am Abend werden noch DNA-Spuren an der Eingangstüre gesichert.

Carolin von Fritschen, seit 2004 Inhaberin der Nikolaus-Apotheke, ist fassungslos: „Ich hätte nie gedacht, dass so etwas überhaupt passiert.“ Zumal an der Apotheke, die sich an der Ecke von Bauernstraße und Hagenmähderstraße befindet, immer viel Verkehr ist. Außerdem fährt die Straßenbahn vorbei – die Linie 3 erreichte gegen 18.25 Uhr die Schleife am Schlössle.

Der Parkplatz an der Straße könnte allerdings etwas besser beleuchtet sein, findet Carolin von Fritschen. Der Elektromarkt zwei Türen weiter hatte während des Überfalls schon geschlossen. Und im Geschäft nebenan ist schon seit einigen Monaten nichts mehr los: Früher befand sich dort eine Filiale der Metzgerei Reiter. Die Apotheken-Chefin hofft nun genauso wie die Polizei, dass Zeugen den jungen Mann erkannt haben und sich melden. Bislang tappen die Ermittler im Dunkeln.

Der etwa 25 Jahre alte Räuber trug eine schwarze Wollmütze und hatte eine schwarze Sonnenbrille. Den Kragen seiner schwarzen Jacke hatte er hochgeschlagen – damit war nur der untere Bereich seines Gesichts zu erkennen. Er soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und hochdeutsch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

