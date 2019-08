vor 23 Min.

Nach Überfall auf Seniorin: Wie sicher ist Gersthofen?

Plus Erneut eine schwere Straftat in der Stadt. Das verunsichert die Menschen. Doch welches Bild zeichnen die Zahlen der Polizei von der Sicherheitslage?

Von Christoph Frey

In Gersthofen ist am Montagabend eine 86 Jahre alte Frau auf offener Straße ausgeraubt und verletzt worden. Es war bereits die zweite schwere Straftat in der Stadt innerhalb weniger Tage. Erst am Samstag wurde ein 34-Jähriger in der Millöcker Straße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Inzwischen ist das Opfer nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, liegt aber weiter im Krankenhaus. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 20-Jähriger in Haft.

Räuber kam auf dem Fahrrad Wer hinter dem Überfall vom Montagabend steckt, ist dagegen noch unklar. Das 86-jährige Opfer war gegen 18.30 Uhr in der Berliner Straße auf Höhe der Kolping-Kapelle unterwegs, als ein unbekannter Radfahrer ihm von hinten die Handtasche entriss. Danach ergriff der Angreifer die Flucht. Obwohl die Polizei sofort nach ihm fahndete, entkam der Täter unerkannt. Opfer stürzt und muss ins Krankenhaus Die alte Dame stürzte infolge des überraschenden Überfalls und verletzte sich am Kopf. Aus Vorsicht wurde sie aber am Abend in die Uniklinik Augsburg eingeliefert, wo sie zur Beobachtung die Nacht verbrachte. Da sich der Unbekannte von hinten an das Opfer annäherte und die Frau unvermittelt zu Fall kam, ist die Beschreibung des Räubers äußerst vage. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen Fahrradfahrer handelte. Bei der geraubten Handtasche handelte es sich um eine schlichte schwarze Ledertasche mit längeren Henkeln. In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse der Geschädigten ein Schlüsselbund sowie deren Personalausweis und EC-Karte. Danach sucht die Polizei Die Kriminalpolizei Augsburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3810 erbeten. Die Ermittler erhoffen sich aus der Bevölkerung vor allem Hinweise zu zwei Punkten: Wem fiel im zeitlichen Umfeld der Tat ein verdächtiger Fahrradfahrer im Bereich der Berliner Straße sowie der angrenzenden Wohngebiete auf?



Wurde die geraubte Handtasche irgendwo gefunden oder gesehen?

Blitzumfrage: Sicherheitsgefühl scheint zu leiden Straftaten wir dieser Überfall senken das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Das weiß der Gersthofer Polizeichef Markus Schwarz. Und in der Tat, bei einer Blitzumfrage unserer Zeitung via Facebook („Fühlen Sie sich sicher?“) antworteten fast zwei Drittel von mehr als 260 Teilnehmern: „Eher nicht.“ Das ist im Vergleich zu aktuellen bundesweiten Umfragen ein deutlich erhöhter Wert. Die Umfrage dauert an. Es kann auch per Telefon abgestimmt werden. Dabei seien Gersthofen und Umgebung ein vergleichsweise sicheres Pflaster, betont Polizeichef Schwarz. „Das zeigen alle Zahlen.“ Im Herbst wird die Gersthofer Polizei ihre aktuellen Sicherheitsberichte für die Städte Gersthofen sowie Neusäß in den jeweiligen Stadträten vorstellen. Dabei werde sich zeigen, dass die Zahl der Straftaten auf niedrigem Niveau bleibe, so Schwarz. Zunahmen gebe es vor allem in Bereich der Rauschgiftdelikte sowie bei Betrugsfällen. Dieses Bild zeichnet auch der aktuelle Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums, der sich auf die Zahlen des vergangenen Jahres stützt. Demnach steigt die Zahl der Betrugs- und Betäubungsmitteldelikte an, während es bei Sexualdelikten, Diebstählen und Körperverletzungen zuletzt rückläufige Fallzahlen gab. Straftaten stiegen um fünf Prozent Insgesamt ermittelte die Polizei 2018 im Landkreis Augsburg bei mehr als 7700 Straftaten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von rund fünf Prozent. Allerdings zwar 2017 ein ausgesprochen ruhiges Jahr. Im Zehn-Jahres-Vergleich schneidet auch 2018 sehr gut ab. In den Bereichen der Inspektionen Gersthofen und Zusmarshausen sind die Ergebnisse sogar noch besser. Dort liegt die Kriminalitätsbelastung deutlich unter dem Durchschnittswert im Bereich des Polizeipräsidiums (4445). Für die Inspektion Gersthofen beträgt diese Kennzahl 3309, für Zusmarshausen 2327 (Landkreiswert: 3092). Die so genannte Kriminalitätshäufigkeitszahl bringt die Zahl der Straftaten bezogen auf 100000 Einwohner zum Ausdruck. Errechnet wird sie, indem die Zahl der Delikte mit 100000 multipliziert und dann durch die tatsächliche Einwohnerzahl im Inspektionsbereich geteilt wird.

