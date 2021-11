Gersthofen

vor 41 Min.

Nach Unfall auf B17: Das ändert sich an der Einfädelspur bei Gersthofen

Plus Im Sommer 2021 wurde die Fahrspur von der A8 auf die B17 in Richtung Augsburg verlängert. Da viele Autofahrer Probleme haben, werden nun neue Schilder aufgestellt.

Von Matthias Schalla

Rund 1,5 Millionen Euro hat die neue Einfädelspur von der A8 auf die B17 bei Gersthofen gekostet. Grund für die Maßnahme war, dass Autofahrer, die auf der A8 von München auf die B17 fahren wollten, bislang lediglich einen recht kurzen Einfädelbereich hatten. Erschwerend kam hinzu, dass gleichzeitig die Autofahrer aus Donauwörth nach München diesen Bereich kreuzen. Um dieses Nadelöhr für die 100.000 Autofahrer zu entschärfen, die täglich an dem Knotenpunkt in beide Richtungen unterwegs sind, hatte das Bauamt die Spur auf 360 Meter verlängert, damit mehr Zeit bleibt, sich in den fließenden Verkehr einzureihen. Nun ist es genau dort am Wochenende zu einem Unfall mit vier Autos gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Besteht ein Zusammenhang?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen