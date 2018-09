14:36 Uhr

Nach Unfall hat Polizei ein Problem

Ein einfacher Unfall bereitet Kopfzerbrechen: Die Polizei sucht Zeugen, um einen Unfall in Wörleschwang klären zu können.

Zwei Fahrzeuge streiften sich laut Polizei mit den Außenspiegeln. Die mutmaßliche Verursacherin, eine 18-jährige Frau, hielt kurz an und fuhr dann aber weiter. Sie konnte später über Kennzeichen ermittelt werden. Beteiligt war auch eine 26-Jährige. Beide Frauen machen nun unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die eine behauptet, dass sie zwischen zwei am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen gewartet habe und dabei gestreift worden sei. Die andere Frau sagt, dass die entgegenkommenden Fahrerin nicht angehalten habe und an den geparkten Wagen vorbeigefahren sei, so dass es zum Zusammenstoß kam. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18900 zu melden. (mcz)

