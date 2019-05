Nach Unfall in Gersthofen: So wurde Johannes Smola zum Lebensretter

Plus Ein 79-Jähriger verliert das Bewusstsein und rast mit dem Auto in einen Gartenzaun in Gersthofen. Johannes Smola setzt alles daran, dem Fahrer das Leben zu retten.

Als Johannes Smola die Autotüre öffnet, hat er nur eines im Kopf: dem bewusstlosen Mann am Steuer zu helfen. Ohne lang zu überlegen schnallt er ihn ab, drückt seinen Kopf leicht zurück und spricht ihn immer wieder laut an. Doch der Fahrer reagiert nicht. „Er atmete schwer und verzögert“, erinnert sich Smola. Einige Male setzt die Atmung ganz aus. „Für einen Moment hatte ich Angst, dass er stirbt.“ Aber Smola verdrängt den Gedanken, konzentriert sich auf die stockende Atmung des 79-jährigen und setzt alles daran, um ihn zu retten.

Nur wenige Sekunden vorher stand Smola in seiner Einfahrt in der Ludwig-Hermann-Straße in Gersthofen. Er wollte gerade ins Büro gehen, als er beobachtete, wie der 79-Jährige mit seinem Auto auf die gegenüberliegende Fahrbahn geriet. „Kurz habe ich gedacht, der Mann sucht etwas, weil er so seltsam gefahren ist“, erinnert sich Smola. Er habe immer wieder gebremst. Doch plötzlich rammte der Fahrer einen entgegenkommenden Bus, raste quer über die Straße und prallte in Smolas Gartenzaun. Da war dem 59-Jährigen klar: Mit dem Fahrer stimmt etwas nicht.

Bauarbeiter schützen den Mann vor neugierigen Blicken

Smola eilte zum Auto, öffnete die Tür und erkannte, dass der Mann bewusstlos war. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 79-Jährige Herzbeschwerden und verlor am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr die Kontrolle über sein Auto. „Er war äußerlich unverletzt, aber saß wie schlafend im Auto“, sagt Smola. Sofort rief er den Notarzt und kümmerte sich um den bewusstlosen Mann. „Ich habe gerufen und ihn gerüttelt in der Hoffnung, dass er es hört und spürt, dass jemand da ist“, sagt Smola. Der 79-Jährige habe immer wieder nach Luft gerungen. „Ich war so konzentriert auf den Mann, dass ich nicht gemerkt habe, was um mich herum passiert“, sagt Smola.

Ein Spaziergänger blieb stehen. Der Fahrer des Busses, den der 79-Jährige gerammt hatte, kam herbeigeeilt. Gemeinsam kümmerten sie sich um den Bewusstlosen. Zwei Bauarbeiter schützten den Mann mit einem Vlies-Teppich vor neugierigen Blicken. Nach fünf Minuten war der Notarzt zur Stelle. Doch Smola kam es vor wie eine halbe Ewigkeit. „Es waren lange Minuten“, sagt er. Angst, etwas falsch zu machen, hatte der 59-Jährige nicht. Er geriet auch nicht in Panik. „Ich habe nur daran gedacht, was in diesem Moment zu tun ist“, sagt Smola. „Es zog wie ein Film an mir vorbei.“

Wer den Erste-Hilfe-Kurs wiederholt, baut Ängste ab

Doch nicht jeder reagiert im Notfall so souverän, weiß Manfred Rupprecht, der den Rettungsdienst des BRK-Kreisverbandes Augsburg Land leitet. Manche Menschen hätten Angst, etwas falsch zu machen oder stünden unter Schock. „Aber das Schlimmste, was man machen kann, ist wegzuschauen“, sagt Rupprecht. Jeder könne einen Notruf absetzten. Dabei sei es wichtig, die Situation vor Ort vernünftig zu beschreiben. Denn nur so wissen die Rettungskräfte, welches Einsatzfahrzeug sie losschicken müssen und wie viel Personal erforderlich ist.

Um Ängste abzubauen und das Bewusstsein zur Hilfeleistung zu schärfen, empfiehlt Rupprecht, den Erste-Hilfe-Kurs alle paar Jahre zu wiederholen. „Manchmal reichen schon einfache Handgriffe“, sagt Rupprecht. Außerdem gilt: Wer erste Hilfe leistet, ist versichert.

Zerbrochene Latten im Gartenzaun erinnern an den Unfall

Johannes Smola dachte keine Sekunde darüber nach, ob er etwas falsch macht oder nicht. Er half einfach. Auch als die Sanitäter schon vor Ort waren. Während die Retter den bewusstlosen Mann aus dem Auto zogen und Wiederbelebungsmaßnahmen einleiteten, brachte Smola eine Decke, um dem bewusstlosen Mann den Kopf zu stützen, stellte ein Warndreieck auf und rief die Polizei. „Die Sanitäter haben das super gemacht“ , sagt Smola. „Sie waren ruhig und haben mir genau gesagt, was ich tun soll.“ Nie zuvor war er selbst als Helfer vor Ort. Er hat keine Übung darin, keine medizinische Ausbildung. Trotzdem hat er getan, was er konnte.

Eine Plastikverpackung, die die Retter nach ihrem Einsatz auf dem Gehweg zurückließen, erinnert noch an den Unfall. Mehrere Holzlatten am Gartenzaun sind zerbrochen. Smola weiß nicht, wie es dem 79-Jährigen Fahrer geht. Auch die Polizei Gersthofen weiß bislang nichts genaueres über den Zustand des Mannes. Aber Smola ist voller Hoffnung. Noch bevor der Krankenwagen wegfuhr, sei der 79-Jährige wieder zu Bewusstsein gekommen. Ein Sanitäter habe Smola auf Nachfrage gesagt: „Wir sind guter Dinge, dass er es schafft.“