vor 16 Min.

Nach Unfallflucht bei Horgau: Die Polizei sucht einen Transporter

Nach einer Streifkollision auf der Kreisstraße zwischen Horgau-Bahnhof und Agawang sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Zu weit in Richtung Mitte sind ein VW-Bus und ein Transporter am Donnerstag in Horgau gefahren. Beide Fahrzeuge streiften sich daraufhin mit ihren Außenspiegeln.

Passiert ist der Unfall auf der Kreisstraße zwischen Horgau-Bahnhof und Agawang im Bereich des Parkplatzes gegen 17.45 Uhr. Laut Polizei dürften bei der Streifkollision anhand der Spuren die jeweiligen Außenspiegel zu Bruch gegangen sein. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer des Transporters gesucht. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/18 90-0. (thia)

