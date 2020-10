11:00 Uhr

Nach Unfallflucht in Fischach: Polizei fasst Verursacher

Die Polizei fasst den Verursacher eines Unfalls in Fischach. Dieser hatte einen Streifschaden an einem Auto verursacht.

Nach einer Unfallflucht in Fischach hat die Polizei nun den Verursacher gefasst. Am vergangenen Freitag gegen 10.50 Uhr fuhr laut Polizei ein 22-jähriger Opel-Fahrer in der Augsburger Straße in Fischach in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Tankstelle wollte er an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford vorbeifahren. Nach dem Ausscheren fuhr er aber zu nah an dem Ford vorbei, sodass es zu einem Streifschaden kam. Die hintere linke Fahrzeugseite des Fords und die hintere rechte Seite des Opel wurden in einer Gesamthöhe von 2100 Euro beschädigt.

22-Jähriger gibt zu, den Unfall verursacht zu haben

Der 22-Jährige setzte nach der Streifkollision seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Allerdings konnten Zeugen den Unfallhergang beobachten und sich das Kennzeichen notieren. Über die Halteradresse konnte der Verursacher, der den vorstehenden Sachverhalt einräumte, ermittelt werden. (kinp)

