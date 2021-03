vor 32 Min.

Nach Vermisstensuche: Mann in Regensburg wieder aufgetaucht

Im Kreis Augsburg wurde am Wochenende kurzzeitig ein Mann vermisst. Polizisten trafen ihn in Regensburg an.

In Meitingen wurde am Samstag ein Mann vermisst. Am Sonntagmorgen war klar: Es geht dem Mann gut, er wurde in Regensburg angetroffen.

Die Polizei suchte am Samstag nach einem Mann aus Meitingen. Zunächst verliefen die Suchmaßnahmen der Polizei erfolglos. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera war am Samstag im Einsatz.

Am Sonntagmorgen schließlich meldete die Polizei: Entwarnung. Der Mann wurde in Regensburg angetroffen, war wohlbehalten und konnte in Ruhe zurück nach Meitingen. (AZ)

Themen folgen