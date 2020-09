20:00 Uhr

Nach Wasserrohrbruch: Schon wieder Abkochgebot im Raum Dinkelscherben

Das Trinkwasser muss in großen Teilen des Gemeindegebiets von Dinkelscherben abgekocht werden.

Nach einem Wasserrohrbruch herrscht in Teilen des Gemeindegebiets von Dinkelscherben wieder ein Abkochgebot für das Trinkwasser. In einer Probe wurden Keime festgestellt.

Von Philipp Kinne

Wieder muss das Trinkwasser in einigen Dinkelscherbern Ortsteilen abgekocht werden. Grund dafür ist ein Fäkelkeim (Enterococcus) der am Donnerstag bei einer Wasserprobe im Dinkelscherber Ortsteil Anired festgestellt wurde. Nach Rücksprache und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ist mit sofortiger Wirkung ein Abkochgebot für das Versorgungsgebiet Oberschöneberg erlassen worden.

Betroffen sind die Orte Anried, Ettelried, Engertshofen, Siefenwang, Stadel, Saulach, Reischenau, Oberschönenberg, Ried, Kühbach, Breitenbronn, Holzara, Osterkühbach und Schönebach.

Betroffene werden von der Gemeinde mit Handzetteln informiert

Bürgermeister Edgar Kalb geht davon aus, dass ein Wasserrohrbruch in Anried die Ursache für das erneute Auftreten von Keimen im Trinkwasser sein könnte. Am Mittwoch sprudelte dort in der Oberschöneberger Straße Wasser durch den Ashalt auf die Straße. Zwischenzeitlich musste deshalb die gesamte Leitung abgestellt werden. Die Feuerwehr informierte Anwohner über Lautsprecher.

Abkochgebot im Versorgungsgebiet Oberschönenberg

"Es ist momentan nicht auszuschließen, dass durch den Rohrbruch Schmutz ins Wassernetz gelangt ist", sagte Bürgermeister Edgar Kalb am Donnerstagabend im Gespräch mit unserer Redaktion. Deswegen seien von der Gemeinde auch eigenverantwortlich Wasserproben genommen. In diesen wurden nun die Keime festgestellt. Sofort habe die Gemeinde das zuständige Gesundheitsamt informiert. Bis zum Donnerstagabend sollen alle Einwohner in den Betroffen Orten über Handzettel informiert worden sein.

Noch könne man allerdings nicht mit Sicherheit sagen, dass der Wasserrohrbruch die Ursache für das Auftreten von Keimen im Wasser ist. Bürgermeister Kalb: "Wir tappen momentan noch völlig um Dunkeln".

Wasserrohrbruch könnte Ursache für die Keime im Trinkwasser sein

Zur weiteren und genaueren Beurteilung der Sachlage sollen ab sofort jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag bis auf weiteres mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen an diversen Probenahmestellen genommen werden. Im Abkochzeitraum werden zudem tägliche Spülmaßnahmen durchgeführt. Die Gemeinde will nach jedem Laborbefund informieren.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger sehr und bitten gleichzeitig um Verständnis für die nötige Anordnung", teilte Bürgermeister Kalb mit.

Erst im Juni konnte ein vorangegangenes Abkochgebot im Gemeindebegiet Dinkelscherben wieder aufgehoben worden. Zuvor musste das Trinkwasser über zwei Jahre lang gechlort werden. Auslöser des Chlors im Wasser war ein coliformer Keim, der im Mai 2018 in einem Hochbehälter gefunden wurde.

Wasser: Diese Dinge sollten Dinkelscherber nun beachten

Trinken Das Wasser aus der Leitung sollte nur abgekocht getrunken werden.



Das Wasser aus der Leitung sollte nur abgekocht getrunken werden. Wasserkocher Das Wasser sollte einmalig sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Dazu ist ein Wasserkocher zu empfehlen.



Das Wasser sollte einmalig sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Dazu ist ein Wasserkocher zu empfehlen. Essen Zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und auch zum Reinigen offener Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden.



Zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und auch zum Reinigen offener Wunden sollte ausschließlich abgekochtes Leitungswasser verwendet werden. Tiere Keine Bedenken müsse man im Bezug auf Haustiere haben, teilt die Gemeinde mit. Dazu könne das Leitungswasser ohne Einschränkungen genutzt werden.

Lesen Sie auch:

Themen folgen