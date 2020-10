16:24 Uhr

Nach Zoff wegen Bundestagskandidatur: Grüne begraben das Kriegsbeil

Plus Wen stellen die Grünen für die Bundestagswahl auf? Nach heftigen Worten demonstrieren die Kreisvorstände im Augsburger Umland Einigkeit.

Von Christoph Frey

Mit einem demonstrativen Schulterschluss haben die Kreisvorstände der Grünen in Aichach-Friedberg und Augsburg Land auf einen Bericht unserer Redaktion über das Gerangel um die kommende Bundestagskandidatur reagiert. Der Streit sei längst vergessen, man ziehe wieder an einem Strang, betonen die Sprecher des Kreisverbandes Augsburg Land, Felix Senner, und Aichach-Friedberg, Stefan Lindauer, in einer gemeinsamen Erklärung.

In dieser wird bestätigt, dass die Mitglieder des Kreisverbands Augsburg Land die jahrelange Übereinkunft aufgekündigt haben, wonach beide Kreisverbände abwechselnd den Bundestagskandidaten stellen. Das wiederum hatten führende Vertreter der Grünen im Wittelsbacher Land scharf kritisiert. Ihre Gruppierung wäre bei den kommenden Bundestagswahlen an der Reihe gewesen.

Grüne: Einzelne reagieren emotional

Lindauer relativiert dies nun: „Einige Mitglieder im Landkreis Aichach-Friedberg haben zunächst emotional auf den Entschluss reagiert.“, sagt Stefan Lindauer, Sprecher im Kreisverband Aichach-Friedberg. „Das muss man auch verstehen, aber das ist schon längst gegessen. Wir sehen gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden im Landkreis Augsburg der Aufstellungsversammlung im November mit Freude entgegen.“ Zwischenzeitlich hätten zwischen den Kreisvorständen gemeinsame Gespräche und Sitzungen stattgefunden.

Gerangel bei Grünen: Senner zieht zurück

Senner wiederum betont, man werde gemeinsam für grüne Ziele kämpfen - „unabhängig davon, wer von den Mitgliedern zum Kandidaten im Wahlkreis bestimmt wird.“ Er selbst stelle seine Ambitionen zurück. Lindauer dagegen hat seine Bewerbung um die Kandidatur im Wahlkreis 253 bereits öffentlich gemacht. Er sagt: „Das Verhältnis zum Nachbarkreisverband und zwischen den Vorständen ist hervorragend. Dass man sich inhaltlich mal nicht ganz einig ist, gehört eben mit dazu. Es ist außerdem ein viel stärkeres Signal der Unterstützung, wenn man ohne Vorabsprachen und im Wettbewerb gewählt wird.“

Am 7. November entscheiden die Mitglieder der GRÜNEN, wen sie im Wahlkreis 253 Augsburg-Land für die Bundestagswahl ins Rennen schicken.

