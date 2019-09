vor 19 Min.

Nach dem Badeunfall bleibt die Insel an Land

Die Bade-Insel am Thierhauptener Baggersee bleibt jetzt vorerst an Land: Am vergangenen Freitag war sie Teil eines Unfall, der beinahe einem Zehnjährige das Leben gekostet hätte.

In Thierhaupten treibt eine Plattform ab. Ein zehnjähriger Bub springt ins Wasser und geht unter. Das die Insel nicht fixiert war, hat einen Grund.

Nach dem Badeunfall von vergangener Woche hat die Marktgemeinde die schwimmende Plattform aus dem Wasser genommen. Ein Bub spielte mit einem Freund auf der nicht verankerten Insel, die vom seichten Uferbereich ins tiefere Wasser trieb. Um wieder an Land zu kommen, mussten die beiden schwimmen – doch genau das konnte der Zehnjährige aus Nigeria nicht. Er ging unter.

Laut Polizei befand er sich fünf bis zehn Minuten unter Wasser, ehe er gerettet und wiederbelebt wurde. Zufällig befand sich auch eine Krankenschwester aus dem Klinikum am Badeplatz, die sofort mit einem weiteren Badegast die Reanimation beginnen konnte. Nachdem sich der Zustand des Buben stabilisiert hatte, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen. Am Wochenende soll er noch im Koma gelegen haben. Sein aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Gemeinderat entscheidet über die Badeinsel

Die Marktgemeinde hat nun die Badeinsel an Land gezogen. Sie trieb bislang frei im Wasser – niemand sollte sich an einem Seil verheddern, erklärte gestern die Dritte Bürgermeisterin Josefine Kreuzer. Was mit der den Sicherheitsvorschriften entsprechenden Insel in Zukunft passiert, soll jetzt der Marktgemeinderat entscheiden.

In vielen Gemeinde werden bereits Inseln und Rutschen abgebaut. Der Grund: ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom November 2017. Eine Frau hatte 2014 vor dem Landgericht Koblenz eine Gemeinde auf Schadensersatz verklagt, weil sie sich als zwölfjähriges Mädchen in einem kommunalen Freibad in einem Befestigungsseil einer Boje verfangen hatte. Für mehrere Minuten war sie unter Wasser, ehe sie von einer Badeaufsicht gerettet wurde. Sie ist jetzt schwerstbehindert und pflegebedürftig. Der Vorwurf an die Badeaufsicht: Sie habe nicht pflichtgemäß gehandelt. Der Fall ging schließlich zum Bundesgerichtshof, der die Beweislast bei Badeunfällen umkehrte. Das heißt: Bei Badeunfällen in kommunalen Freibädern muss die Gemeinde nachweisen, dass sie nicht daran schuld ist. Ansonsten können Schadensersatzklagen drohen.

Mehr Unfälle gehen auf Alkohol oder Übermut zurück

Dass sich jemand in einem Seil verheddert und dann in einen lebensgefährliche Situation gerät, komme eher selten vor, sagt Martin Gschwilm von der Kreiswasserwacht. So einen Fall habe er in den vergangenen 20 Jahren im Augsburger Land nicht erlebt. Mehr Unfälle gingen auf Alkohol oder Übermut zurück. Wie viele es insgesamt in diesem Jahr waren, lasse sich nicht genau sagen. Schließlich sei die Badesaison noch nicht abgeschlossen. Aber: Nach Gschwilms Einschätzung war es ein arbeitsreiches Jahr für die Helfer der Wasserwachten und die Schnelleinsatzgruppe mit deutlich mehr Einsätzen als in 2018. Todesfälle habe es nicht gegeben.

Wer sich in den kommenden Tagen noch ins Wasser wagt: Schwimmer sollten grundsätzlich vorsichtig sein und sich lieber im Uferbereich bewegen, um sich im Notfall selbst retten zu können.

