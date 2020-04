Nach dem Lockdown: Lange Schlangen vor den Wertstoffhöfen im Holzwinkel

Plus Die Adelsrieder scheinen groß aufgeräumt zu haben. Aber die Stimmung in der Warteschlange am Wertstoffhof bleibt gelassen.

Lange Autoschlangen und ungeduldige Menschen, die ihre Papier- und Gartenabfälle entsorgen wollen – damit hatten die Gemeinden bei Wiederöffnung ihrer Wertstoffhöfe gerechnet. Doch der befürchtete Ansturm blieb beim Großteil der Annahmestellen offenbar aus.

Die Gemeinden hatten aber auch vorgesorgt und zuvor an die Bürger appelliert, sich bei ihren Anlieferungen an die Wertstoffhöfe vorerst auf Papier und Kartonagen, Schrott, Sperrmüll, Möbelaltholz und Elektrogeräte zu beschränken. Großanlieferungen mussten daher zurückgewiesen werden. Auch Regeln zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiter der Wertstoffhöfe mussten eingehalten werden. So hieß es in den Auflagen, die das Landratsamt den Gemeinden gemacht hat, es dürften sich maximal vier Fahrzeuge zeitgleich auf dem Gelände befinden. Auch der 1,5 Meter große Mindestabstand muss eingehalten werden. Ohne Mund- und Nasenschutz kommt niemand auf das Gelände. Es gibt keine Hilfe beim Ausladen und Befüllung der Container. Für Kinder heißt es: Sie dürfen das Fahrzeug nicht verlassen.

Schon um 9 Uhr bildete sich eine Warteschlange

Schon vor der offiziellen Öffnungszeit um 9 Uhr bildete sich eine kleine Warteschlange von Autos, erzählte Siegfried Refle, Mitarbeiter des Wertstoffhofs in Welden. Danach sei die Lage eigentlich den Vormittag über ganz entspannt geblieben. „Es gab immer wieder Zeiten, wo mehr Fahrzeuge kamen, die meiste Zeit blieb es doch recht überschaubar.“ Zeit für ein kleines Schwätzchen zwischendurch blieb den Mitarbeitern jedenfalls immer wieder mal.

Anders in Adelsried: Es schien, als hätten die Adelsrieder die unfreiwillige Corona-Auszeit genutzt, um zu Hause auszumisten. Hier war der Ansturm auf den Wertstoffhof schon größer. Die Kofferräume und Anhänger waren voll mit Grünschnitt, Papier, Kartons und ungeliebt gewordenen Haushaltsgeräten und Geschirr. Damit es nicht zu einem Gedränge kam, gab es am Wertstoffhof Blockabfertigung, was bedeutete – Schlange stehen. „Wir warten jetzt etwa eine halbe Stunde“, erzählt ein Mann, der mit seiner Frau zusammen gekommen war. „Macht aber nichts, wir haben Zeit.“ Die meisten Entrümpler hatten Verständnis und nahmen die Wartezeiten teilweise auch mit Humor. „Gibt’s hier eine Pass- und Zollkontrolle?“, fragte ein Besucher. Und so mancher kam während der Wartezeit mit seinem Nachbarn ins Gespräch, die man jetzt länger nicht mehr gesehen hatte – natürlich mit Abstand.

In Horgau war der Wertstoffhof Thema im Gemeinderat

In der Gemeinde Horgau gab es schon auf der Gemeinderatssitzung am Donnerstag klare Ansagen für die Benutzung des Wertstoffhofs und der Grünabfallsammelstelle. Auch hier galten die gleichen Bedingungen wie in Adelsried und Welden. Nicht angenommen wurden Silofolien oder auch Großanlieferungen. Mund- und Nasenschutz war ebenfalls erforderlich. Bis auf Weiteres bleibt der Wertstoffhof in Horgau freitags weiterhin noch geschlossen.

