08.08.2018

Nach dem Schicksalsschlag geht es in „Renates Truhe“ weiter

Nach dem Tod ihrer Schwiegermutter übernahm Nadja Schey ein Schreibwarengeschäft. Ohne die Hilfe von Pauline Kilzer hätte sie das nicht geschafft.

Von Steffi Brand

„Griaß Di. Gut siehst du aus. Das tut dir gut hier.“ In dem kleinen Verkaufsraum in der Schloßstraße in Meitingen ist der Umgang vertraut. Nadja Schey reicht wie selbstverständlich die Zeitschrift der Stammkundin über den Ladentisch. Diese hat sie extra zurückgelegt, schließlich weiß sie mittlerweile, was ihre Kunden tagtäglich lesen. Kurz darauf sucht sie - gemeinsam mit einer Kundin - nach der passenden Geschenkbanderole für ihr Geschenkpapier. Pauline Kilzer begrüßt derweil einen weiteren Stammkunden – per Handschlag und mit einem netten Plausch. Es sind Szenen wie diese, die Renates Truhe zu einer festen Größe in Meitingen machen. Doch diese geriet vor gar nicht langer Zeit beinahe ins Wanken.

Nadja Schey, die Inhaberin von Renates Truhe, bezeichnet sich selbst als „Chefin auf dem Papier“. Dass dahinter eine traurige Geschichte steckt, wissen in Meitingen viele, denn die Namensgeberin des Schreibwarenladens, Renate Schey, verstarb im September vergangenen Jahres. Im Dezember 1987 hat Renate Schey „ihre“ Truhe eröffnet. „Der Laden war ihr Leben“, berichtet Pauline Kilzer, die seit dem Jahr 1991 in Renates Truhe in Teilzeit arbeitet.

Sie war es, die nach dem Tod von Renate Schey die Stellung hielt. In Vollzeit und in Sorge um die Zukunft des Ladens. Permanent konfrontiert mit den Sorgen der Kunden, die ebenfalls um die Zukunft des Traditionsgeschäfts bangten. Nadja Schey, die Schwiegertochter der Unternehmensgründerin, hatte zwar im Vorfeld bereits mit der Weiterführung des Ladens geliebäugelt, doch dann übermannte sie und ihre Familie zunächst das Schicksal.

Dann fällte die zweifache Mutter, die im Thierhauptener Ortsteil Ötz/Altenbach lebt, eine Entscheidung: Im Oktober übernahm sie Renates Truhe auf dem Papier. Seit November steht sie täglich hinter dem Verkaufstresen, von dem aus jedem Kunden ein freundliches „Hallo“, „Grüß Gott“ oder ein vertrautes „Griaß Di“ entgegenklingt.

Zuerst war Nadja Schey der „Schnupperlehrling“ im eigenen Betrieb, erinnert sich Pauline Kilzer an die Übergangsphase. So war die langjährige Mitarbeiterin Lehrerin ihrer eigenen Chefin und zeigte ihr das, was sie über Renates Truhe wissen musste. Am Anfang hatte Nadja Schey, die zuvor in einer Arztpraxis als Arzthelferin gearbeitet hat, größten Respekt vor den Aufgaben und der Verantwortung, die ihr nun bevorstanden. Mittlerweile habe sie sich jedoch „eingelebt“, erklärt sie. Und das macht sich direkt morgens bemerkbar, wenn sie die Zeitungen ins Regal sortiert, die Kartenständer vor den großen Schaufenstern platziert oder die Bestellung durchgeht. Ihre Arbeit verrichtet sie ruhiger.

Für ihre Hobbys bleiben der zweifachen Mutter und Unternehmerin kaum mehr Zeit. Wenn ihre zwei Töchter im Alter von neun und 13 Jahren sowie die Truhe ihr den Freiraum geben, hält sie sich gerne in ihrem Garten auf, liest und näht. Pauline Kilzer würde ihrer neuen Chefin ein gutes Zeugnis ausstellen: „Sie ist freundlich zu den Kunden - das kommt an.“ Die Mitarbeiterin, die fast seit Beginn des Unternehmens an in Renates Truhe aktiv war, weiß auch, was unverändert geblieben ist. „Für jedes Kundenanliegen haben wir hier ein offenes Ohr“.

Der Laden trägt noch immer die Handschrift der Gründerin. Karten im Glitzer-Glamour-Look sowie Räucherwerk gab es früher jedoch nicht. Diese Bestellung war Nadja Scheys Idee. Große Veränderungen am Sortiment plant die Schwiegertochter der Verstorbenen nicht. Jedoch möchte sie den Verkaufsraum einer Verjüngungskur unterwerfen: Neue Regale und ein neuer Boden schweben ihr vor.

Bleiben soll, so der Wunsch von Nadja Schey, Pauline Kilzer, die bereit mit der Rente liebäugelt. Nicht nur ihr hat sie viel zu verdanken, sondern auch ihren Kunden sowie deren Bereitschaft, ihr als Nachfolgerin von Renate Schey eine Chance zu geben.

