vor 42 Min.

Nach dem Spaß bleibt der Dreck

Zum Badesee im Wohngebiet am Ballonstartplatz müssen die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Gersthofen öfter fahren, um vielerlei Abfälle einzusammeln. Das Areal ist seit Jahren vor allem im Sommer ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, die dort bis spät feiern.

Wenn die Freizeitkicker den Sportplatz verlassen, muss der TSV Gersthofen ihre Hinterlassenschaften beseitigen. Auch im Stadtgebiet lassen Menschen vieles achtlos zurück

Von Gerald Lindner

Das Sportgelände des TSV Gersthofen steht außerhalb des regulären Spiel- und Trainingsbetriebs auch anderen zum Kicken zur Verfügung. Weil die Gäste allerdings oftmals ihre Abfälle achtlos zurücklassen, hat die Abteilung Jugendfußball nun einen Appell gestartet.

Auf Facebook fordert sie die Freizeitsportler auf, ihren Dreck wieder mitzunehmen. „Wir freuen uns sehr, dass Ihr bei uns Fußball spielt, sowohl in Mannschaften, als auch in Eurer Freizeit“, heißt es in dem Aufruf. Es mache Freude, die Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen zu sehen, die noch auf den Fußballplatz gehen und nicht vor der Konsole sitzen.

In der Fußballabteilung arbeiteten ausschließlich ehrenamtliche Menschen, die alles daran setzten, dass circa 400 Menschen Vereinssport betreiben können, beziehungsweise die Hobbykicker außerhalb der Trainings- und Spielzeiten auf den TSV-Plätzen Vergnügen finden können. „Es ist nicht schön für uns, wie eine Handvoll Egoisten diese Freude dämpfen und das Arbeiten in unserem schönen Sportverein erschweren, indem diese Menschen das Eigentum anderer respektlos behandeln und es nicht zu schätzen wissen, wie großzügig Verein und Stadt sind und der Öffentlichkeit die Tore öffnen.“

TSV-Präsident Hinrich Habenicht betont gegenüber unserer Zeitung allerdings: „Es sind wirklich nur wenige Einzelne, die Müll hinterlassen, aber auch Netze durchschneiden und Schaden anrichten. Diese Einzelnen beeinträchtigen aber alle, die auf dem Platz Sport treiben wollen, ob im Verein, ob als Freizeitkicker.“

Wie berichtet, sah sich der Verein im Jahr 2016 dazu gezwungen, wegen respektloser Personen und Vandalismus, seine Tore für die Öffentlichkeit zu schließen. „Über diesen Schritt waren wir damals sehr bestürzt.“ Im Sommer 2017 wurde das Sportgelände auch wieder für nicht zum Verein gehörende Kicker geöffnet.

Mittlerweile häufe es sich allerdings wieder, dass Menschen ihren Dreck liegen lassen, obwohl es ausreichend Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Genauso gebe es Menschen, „die es sich zum Hobby gemacht haben, Eckfahnen-Weitwerfen zu spielen oder die Tore zu beschädigen – von Rauchen und Bier auf den Plätzen, wo Kinder spielen, ganz zu schweigen“.

Die Menschen, die darunter litten, seien die Gäste, die gerne einen Kick machen wollen und die Ehrenamtlichen, die den Dreck wegmachen müssten. Die Abteilungsleitung appelliert an die Nutzer: „Achtet bitte darauf, dass, sowohl für Verein als auch Stadt, es nicht schön ist, immer wieder für mutwillige Zerstörungen aufkommen zu müssen.“ Sie bittet deswegen um mehr Rücksichtnahme und Respekt vor dem Gelände und Gerätschaften des TSV Gersthofen.

Dass Menschen nach dem Aufenthalt im Freien einfach ihren Müll hinterlassen oder gar bewusst an schlecht einsehbaren Stellen abladen, ist besonders in den Sommermonaten im gesamten Gersthofer Stadtgebiet keine Seltenheit, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Ein Schwerpunkt sei das Rondell im Stadtpark, auf dem sich bei schönem Wetter erfahrungsgemäß Jugendliche treffen. „Hier müssen die Mitarbeiter des Bauhofs manchmal sogar täglich zum Aufräumen anrückten“, so Ann-Christin Joder. Ähnlich verhalte es sich mit dem Gelände rund um den See im Wohngebiet am Ballonstartplatz.

Müll zurückgelassen werde ebenfalls häufig auf dem Festplatz und in den Industriegebieten. „Hier sind die Verursacher vor allem Lastwagenfahrer, die dort übernachten und ihren Dreck einfach hinterlassen.“

Am Lech sowie bei der Autobahnbrücke komme es immer wieder vor, dass Müll an schlecht einsehbaren Stellen wild abgelagert werde.

Damit die Straßen, Wege und Parks sauber bleiben, hat die Stadt über ganz Gersthofen verteilt inzwischen 450 Abfallbehälter aufgestellt. Insgesamt 59 Hundetoiletten stehen ergänzend dazu im Stadtgebiet bereit, damit die Herrchen oder Frauchen die „Tretminen“ beseitigen können.

