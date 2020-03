vor 48 Min.

Nach der Arbeit noch geraucht: 250 Euro Strafe

In Stettenhofen rauchten Mitarbeiter eines Supermarktes gemeinsam und mussten eine Strafe zahlen.

Sechs Mitarbeiter stehen nach Ladenschluss vor einem Supermarkt in Stettenhofen. Was früher kein Problem war, rief nun die Polizei auf den Plan.

Von Gerald Lindner

Eine unerwartete Begegnung mit der Polizei hatten am Donnerstagabend sechs Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in Stettenhofen.

Offenbar hatten sich die Mitarbeiter dieses Markts nach Schließung des Ladens noch vor der Türe zum Rauchen getroffen und auf Kolleginnen gewartet. Dann kam eine Polizeistreife. Auf seiner Facebook-Seite drückte der Marktleiter seinen Zorn aus. Er betonte, dass die Kollegen alle jeweils zwei Meter Abstand zueinander eingehalten hätten – eine Distanz, die tagsüber im Laden selbst leider nicht möglich sei. Daher könne er nicht verstehen, dass die Polizei hier eingeschritten sei.

Rauchen nach der Arbeit als Straftat?

„Die Kollegen sind wohl hingefahren“, erklärt Thomas Klingler, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen. „Dort wurden sechs Personen angetroffen.“ Es habe sich dabei um einen Verstoß gegen die Allgemeinverordnung gehandelt, nachdem eine Versammlung von mehr als zwei Menschen, die nicht im selben Haushalt wohnen, verboten ist.





„Ich gehe davon aus, dass die Kollegen an die Vernunft der sechs Leute appelliert haben.“ Dass Strafen ausgesprochen worden seien, kann Klingler nicht bestätigen. „Es wurde von den Kollegen keine Anzeige erstattet.“ Eine solche verbotene Versammlung werde als Straftat behandelt. „Und da sind wir gehalten, konsequent zu reagieren.“ In einem solchen Fall bleibe es nicht bei einer kleinen Geldbuße. „Da sollen wir 250 Euro Strafe aussprechen.“ Das sei auch das, was die bayerische Staatsregierung fordert.

Facebook-Eintrag wieder gelöscht

Klingler selbst kann das auch verstehen: „Allmählich sollte jeder begriffen haben, wie ernst die Lage ist – und dass auch niemand ohne Ausnahme gegen eine Ansteckung und schwere Covid-19-Erkrankung gefeit ist.“

Der Facebook-Eintrag des Marktleiters war am Freitagnachmittag gelöscht. Er wollte sich dazu gegenüber unserer Zeitung nicht äußern.

