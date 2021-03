vor 47 Min.

Nach der Pandemie: So könnte sich die Wirtschaft von Corona erholen

Die Kreissparkasse kann am Verhalten ihrer Kunden sehen, dass es weiterhin ein großes Vertrauen in den Standort Landkreis Augsburg gibt. Bestimmte Branchen könnten davon in den kommenden Monaten besonders profitieren.

Trotz historisch niedriger Zinsen liegt im Landkreis Augsburg viel Geld auf den Konten. Davon könnte die Wirtschaft profitieren, prognostiziert die Kreissparkasse.

Von Jana Tallevi

Fernweh könnte dem Augsburger Land nutzen: Nach dem Ende des Lockdowns und einer Verbesserung der Corona-Lage möchten viele Menschen vor allem wieder Reisen. "Da stehen Inlands- und Städtereisen ganz oben auf Wunschliste", weiß Dr. Wolfgang Zettl, Mitglied im Vorstand der Kreissparkasse Augsburg, aus Kundengesprächen. Und davon könnte auch die heimische, mittelständische Wirtschaft profitieren, sagte er jetzt auf dem Bilanzpressegespräch des Instituts.

Die Kunden der Kreissparkasse Augsburg haben seit dem Beginn der Corona-Krise viel Geld auf ihre Konten gelegt, bei den Privatkunden wuchs diese Summe um mehr als fünf Prozent auf mehr als 2,4 Milliarden Euro. Zu einem guten Teil sei das das im vergangenen Jahr nicht ausgegebene Urlaubsbudget, so Zettl. Und genau so wollten es die Menschen auch wieder ausgeben. "Die Einschätzung unserer Kunden ist, dass Fernreisen wohl noch nicht so bald wieder möglich sein werden. Stattdessen wollen sie sich einen höherwertigen Urlaub im Inland leisten."

Einzelhandel und Gastronomie könnten profitieren

Und weil das gleichermaßen für Menschen außerhalb des Landkreises gelte, könnten diese sich durchaus in den kommenden Monaten einen Urlaub im Raum Augsburg wünschen. "Davon profitieren dann etwa der Einzelhandel und die Gastronomie", so Zettl. Auch in anderen Bereichen darf es im Moment etwas mehr sein: Zettls Vorstandskollege Horst Schönfeld, designierter Vorstandssprecher der Kreissparkasse, spricht davon, dass auch im Autohandel im Moment hochwertige Fahrzeuge verkauft werden.

Noch leidet die Gastronomie stark unter dem Lockdown. Sie könnte aber bald schon wieder profitieren, schätzt man bei der Kreissparkasse. Bild: Annette Zoepf (Symbolbild)

Freilich dürfe die hohe Sparerquote nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch im Landkreis Augsburg Menschen gebe, die Geld auf die hohe Kante legen, um schon jetzt oder in kommenden Monaten den Lebensunterhalt damit zu finanzieren. "Wir sprechen hier von vielen Soloselbstständigen", so Wolfgang Zettl. Besonders Personen, die im künstlerischen Bereich tätig seien, würden jetzt leiden. Gleichzeitig gibt es aber Wirtschaftsbereiche, die aktuell Einbußen verzeichnen. Horst Schönfeld zählt hier den Messebau, Brauereien aber auch Friseure auf.

Unternehmen setzen weiterhin auf Investitionen

Auch diese Entwicklung spiegelt sich in den Zahlen der Kreissparkasse für 2020. Auf der einen Seite stiegen die Ausleihungen an Unternehmen und Selbstständige um 5,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. "Das zeigt, dass Unternehmen in der Region auch in der Pandemie optimistisch sind und weiter investieren", sagt Horst Schönfeld. Gleichzeitig können aber nicht mehr alle Menschen ihre Kredite auch termingerecht Monat für Monat zurückzahlen. "Bei circa 400 Darlehen konnten wir die Tilgungen aussetzen und so für etwa 250 Personen neuen finanziellen Spielraum schaffen", so Horst Schönfeld. Gleichzeitig hilft die Kreissparkasse bei der Vermittlung von Corona-Hilfskrediten. Rund 200 Anträge auf LfA- und KfW-Kredite mit einem Volumen von insgesamt 70 Millionen Euro habe man so über das Jahr auf den Weg gebracht, so Schönfeld.

Die Kreissparkasse Augsburg hat im vergangenen Jahr 170 Immobilien vermittelt. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

Weiterhin stabil und als ein Motor der Wirtschaft zeigt sich der Immobilienmarkt im Landkreis Augsburg. Für das neue Eigenheim wird ein großer Teil der Kredite verwendet, nämlich in Höhe von 330 Millionen Euro. Das ist mehr als 24 Prozent mehr als im Jahr davor. Für Horst Schönfeld auch ein Zeichen dafür, dass die Landkreisbürger weiterhin Vertrauen in den Standort haben.

Beliebt: Immobilien im Augsburger Land

170 Objekte konnte die Kreissparkasse im Jahr 2020 selbst vermitteln im Gesamtwert von knapp 66 Millionen Euro, darunter auch Gewerbeobjekte. Das sind zehn mehr als im Vorjahr. Auch die Nachfrage nach Neubauten sei weiterhin hoch - das gesamte Angebot ist im Landkreis Augsburg jedoch nicht sehr groß. Ein Trend dabei ist das Leben auf dem Land, wohl auch getrieben von den inzwischen besseren Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten. Wenig Aussicht auf sinkende Mieten macht Horst Schönfeld. Bei gleichbleibend hohen oder steigenden Baukosten würden Investoren weiterhin mit Blick auf die eigene Rendite auf hohen Mieten bestehen.

