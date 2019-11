vor 37 Min.

Nach der Party bleibt der Müll liegen

In den Parks und am Europaweiher wird gerne gefeiert – aber danach nicht aufgeräumt. Das sorgt für Ärger

Von Gerald Lindner

Immer wieder klagen Bürger in Gersthofen, dass die Parkanlagen nach nächtliche Feiern bestimmter Gruppen komplett vermüllt zurückgelassen werden. So sieht der Stadtpark regelmäßig am Sonntagmorgen ungepflegt aus, weil an diesem Tag ja keine Mitarbeiter des Bauhofs ausrücken um die „Bescherung“ zu beseitigen.

Nun platzte Drittem Bürgermeister Reinhold Dempf der Kragen, als es um das Rondell am Sonntagmorgen wieder einmal besonder übel aussah. „Was sich diese Menschen erlauben, ist rücksichtslos und eine Sauerei“, sagte er. „Es muss endlich etwas getan werden, um deutlich zu machen, dass wir dieses Verhalten nicht mehr länger dulden.“ Zudem inzwischen nicht einmal mehr vor dem Friedhof halt gemacht werde: „Hier wurde unter anderem das Fahrradabstellhäuschen mit hässlichen Zeichen besprüht“, so Dempf. „Das ist eine Sauerei!“.

Immer wieder werden die Parks – vor allem in der warmen Jahreszeit, wenn man sich noch bis spät in die Nacht im Freien aufhalten kann – für lautstarke Partys genutzt – sehr zum Unwillen der Anwohner. Und hinterher bleiben dann Flaschen, aber auch schon einmal Pfanne oder Hausmüll in den städtischen Anlagen zurück. „Die Respektlosigkeit nimmt immer mehr zu“, so Reinhold Dempf.

Unser Leser Thomas Schlagenhaft schildert ähnliche Zustände am Europaweiher: „Hier war wohl schon wieder einmal eine Feier im Gange.“ Die Partygesellschaft hatte wohl eine stattliche Anzahl Fackeln in Herzform in die Wiese am Weiher gesteckt und angezündet. Am morgen blieben die angekokelten Holzstäbe sowie jede Menge Papier und andere Reste zurück. „Diese Holzstecken sind schwer zu sehen, wenn ältere Menschen darüber stolpern, können sie sich schwer verletzen“, so Schlagenhaft. Dass Menschen nach dem Aufenthalt im Freien einfach ihren Müll hinterlassen oder gar bewusst an schlecht einsehbaren Stellen abladen, ist besonders in den Sommermonaten im gesamten Gersthofer Stadtgebiet keine Seltenheit, bestätigt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

So gebe es seit Langem gewisse „Hotspots“, wo es immer wieder zu Lärm und Verschmutzungen komme. Ein Schwerpunkt sei das Rondell im Stadtpark, auf dem sich bei schönem Wetter erfahrungsgemäß Jugendliche treffen. „Hier müssen die Mitarbeiter des Bauhofs manchmal sogar täglich zum Aufräumen anrückten“, so Ann-Christin Joder. Ähnlich verhalte es sich mit dem Gelände rund um den See im Wohngebiet am Ballonstartplatz sowie der neuen Skateranlage am Eichenlohweg. Müll zurückgelassen werde ebenfalls häufig auf dem Festplatz, im Nogentpark und in den Industriegebieten. „Hier sind die Verursacher vor allem Lastwagenfahrer, die dort übernachten und ihren Dreck einfach hinterlassen.“ Am Lech sowie bei der Autobahnbrücke komme es immer wieder vor, dass Müll an schlecht einsehbaren Stellen wild abgelagert werde. „Wir sind zwiegespalten – denn zum einen sollen unsere öffentlichen Plätze ja auch belebt werden“, sagt Joder. Deswegen werden die Anwohner auch im Verständnis gebeten, wenn es mal etwas lauter werde, falls Jugendliche feiern. „Bei Klagen über Ruhestörung nach 22 Uhr und in der Nacht sind wir aber die falsche Adresse, da sollten sich die Nachbarn an die Polizei wenden“, empfiehlt sie. Damit die Straßen, Wege und Parks sauber bleiben, hat die Stadt über ganz Gersthofen verteilt inzwischen 450 Abfallbehälter aufgestellt. Insgesamt 59 Hundetoiletten stehen ergänzend dazu im Stadtgebiet bereit, damit die Herrchen oder Frauchen die „Tretminen“ beseitigen können.

„Außerdem geben wir Informationen, wenn irgendwo über die Stränge geschlagen wird, an die Nachtwanderer und unsere Sicherheitswacht weiter“, sagt Ann-Christin Joder. Diese versuchten dann, mit den Feiernden zu sprechen und auf sie einzuwirken. „Da ist die Wirkung mal besser, mal schlechter.“ Es sei eine generelle Entwicklung, „dass die Menschen immer weniger Respekt vor den Bedürfnissen anderer haben und meinen, es sei in Ordnung, wenn andere ihren Dreck wegräumen müssen“.

