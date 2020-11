vor 16 Min.

Nachbarn füttern Vögel und ziehen Ratten in Aystetten an

Eine Kohlmeise bedient sich am Vogelfutter. So sollte es eigentlich sein. (Symbolfoto)

Plus Eine Frau aus Aystetten ist mit ihrer Petition im bayerischen Landtag gescheitert. Sie wollte, dass ihre Nachbarn aufhören, die Vögel zu füttern. Aus gutem Grund

Von Katja Röderer

Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Jedenfalls meistens nicht. Zudem sind gerade tierliebe Nachbarn nicht immer ein Gewinn für das friedliche Miteinander. Diese Erfahrungen hat eine Frau aus Aystetten jetzt machen müssen. Am Donnerstag wurde ihr Fall im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des bayerischen Landtags diskutiert. Dort hatte sie eine Petition eingereicht. "Ungezieferplage durch verwahrlostes Nachbargrundstück sowie bodennahe Vogelfütterung" stand auf der Tagesordnung.

Die Frau hatte sich schon bei der Gemeinde Aystetten beschwert, dass die Nachbarn das ganze Jahr über Vögel füttern würde. Von Meisenknödeln, die auf dem Boden des Nachbargrundstücks liegen, war im Ausschuss die Rede. Drei volle Futterhäuser will die Frau in Nachbars Garten mitten im Juli entdeckt haben.

Ratten wurden angelockt

Das Vogelfutter hatte wiederum die Ratten angelockt, die nun offenbar auch auf dem Grundstück der Frau unterwegs sind. Sie könne ihre Terrasse nicht mehr nutzen, hieß es. Keine Spur also von Entspannung und Erholung auf dem eigenen Grundstück. Obwohl es an einem idyllischen Bachlauf gelegen ist. Die Frau hatte den Rattenbefall unter anderem mit Filmaufnahmen dokumentiert, wie Benno Zierer aus dem Ausschuss berichtete. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler war als Berichterstatter in dieser Angelegenheit eingesetzt.

So werden Vögel richtig gefüttert 1 / 6 Zurück Vorwärts Fütterung Wer bereits eine Futterstelle früher einrichtet, macht aber nichts falsch. Dann wissen die Vögel bereits, wo sie willkommen sind. Wer noch kein Vogel-Restaurant installiert hat, sollte besser eine Futtersäule aufhängen, anstatt ein Futterhäuschen aufzustellen. Das hat in erster Linie hygienische Gründe, denn in einem Futterhäuschen sitzen die Tiere direkt im Futter, während sie an einer Futtersäule von außen die Körner herauspicken. Futtersäulen sind vor allem bei Grünfink, Spatz und Kleiber beliebt. Amseln und Buchfinken warten lieber darauf, dass etwas aus der Futtersäule zu Boden fällt

Hygiene Um zu verhindern, dass sich in einem Futterhäuschen Krankheiten übertragen, sollte dieses regelmäßig mit heißem Wasser ausgewaschen werden.

Futterwahl Bei der Wahl der Körner sollte in erster Linie auf Qualität geachtet werden. Billigware sei häufig mit Abfall, Fett, Sand, Füllstoffen oder Getreide gestreckt. Wichtig sind Komponenten wie Sonnenblumenkerne, die sehr energiereich sind oder ein Fettblock für Spechte. Auch eine Wasserstelle ist sinnvoll. Tabu sind Essensreste, die unter anderem zu salzig sind.

Ganzjahresfütterung Die wird von den Vögeln unterschiedlich angenommen. Manche kommen besonders gerne im Sommer. Grundsätzlich sehen Naturschützer die Vogelfütterung viel weniger dogmatisch als früher. Man muss nicht warten bis Schnee liegt, man darf auch das ganze Jahr füttern, die Vögel nutzen es so, wie es ihnen guttut.

Nutzen Am Wichtigsten ist immer noch der vogelfreundliche Garten mit heimischen Beerensträuchern, Disteln und Sonnenblumen, deren Samen stehen bleiben und mit in Teilbereichen „unordentlichen“ Laubhaufen. Ein wichtiger Aspekt am Vogelfüttern hingegen ist die eigene Freude oder die der Kinder, wenn man die bunte Vogelschar direkt vor dem Fenster beobachten darf und somit unmittelbar Kontakt zur Natur hat.

Die Tipps gab Martin Trapp, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz der Kreisgruppe Augsburg (LBV).

Die Gemeinde Aystetten hatte bereits Schädlingsbekämpfer angefordert und ringsherum Köder ausgelegt. Da Ratten bekanntlich nicht dumm sind, könnten sie sich jedoch weiterhin lieber auf das Vogelfutter gestürzt haben, vermutet Benno Zierer. Auf diese Weise konnten die ungeliebten Nager jedenfalls nicht verjagt werden. Außerdem wurden die Vogelliebhaber von der Gemeinde angeschrieben, dass sie ihre Fütterung einstellen mögen. Doch auch diese Bitte verhallte offenbar, ohne dass sich etwas änderte.

Keine juristische Handhabe gefunden

Da dürfte auch die Entscheidung aus dem Ausschuss des Landtags nun wenig erfreulich für die geplagte Nachbarin sein: Die Petition wurde zunächst in den nicht-öffentlichen Teil verlegt und schlussendlich abgelehnt. Benno Zierer fasste zusammen: "Wir können da nicht eingreifen." Aus rechtlicher Sicht sei es nicht möglich, einen Mitbürger dazu zu bringen, das Füttern der Vögel auf seinem Grundstück zu unterlassen. Auch dann nicht, wenn dadurch Ratten und Ungeziefer angezogen werden. Der Ausschuss befasse sich des Öfteren mit solchen Petitionen, sagte Benno Zierer. Immer wieder würden Menschen die Vögel das ganze Jahr hindurch füttern.

Auch wenn die Meinungen über Sinn und Unsinn einer ganzjährigen Fütterung auseinander gehen: Wenn Vogelfutter im Überfluss zu haben ist, schlagen Ratten und anderes hungriges Ungeziefer zu. Die Populationen können sich dann rasant entwickeln. Wie schnell das geht, zeigt der Fall aus Aystetten.

