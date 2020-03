vor 37 Min.

Nachbarn retten in Gersthofen Seniorin aus der brennenden Wohnung

In Gersthofen bricht kurz nach Mitternacht ein Feuer aus. Der Rauchmelder alarmiert die Nachbarn und die reagieren sofort.

Zu einer dramatischen Rettungsaktion ist es um kurz nach Mitternacht in Gersthofen bei einem Wohnungsbrand in der Lortzingstraße gekommen. In der Wohnung einer 85-Jährigen war aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch den schrillen Warnton des Rauchmelders wurden glücklicherweise Nachbarn auf das Feuer aufmerksam und liefen sofort in die Wohnung der 85-Jährigen.

Die couragierten Nachbarn konnten nach Auskunft der Polizei die verletzte Frau aus der brennenden Wohnung retten und versuchten sogar noch, das Feuer zu löschen. Rettungskräfte versorgten als Ersthelfer die schweren Verletzungen der Seniorin, bevor sie mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde.

Drei weitere Personen leicht verletzt

Der Feuerwehr gelang es zwar, den Wohnungsbrand rasch zu löschen. Durch die Rauchgase wurden allerdings drei weitere Personen leicht verletzt. Der Sachschaden in der Wohnung beläuft sich derzeit auf rund 20.000 Euro. Weitere Wohnungen wurden nach derzeitigem Stand nicht beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt. (thia)

