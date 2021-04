vor 41 Min.

Nachbarschaftsstreit im Kreis Augsburg eskaliert: "Das war ein Mordanschlag"

Plus Seit Jahren streiten sich zwei Nachbarn wegen eine Reihe von Bäumen an der Grundstücksgrenze. Nun ist einer der beiden verurteilt worden. Wie konnte es so weit kommen?

Von Philipp Kinne

"Manchmal bin ich einfach fassungslos", sagte Richterin Rita Greser. Dass ein Nachbarschaftsstreit so eskaliert, sei bedauernswert und unnötig. Doch befrieden konnte auch sie den Konflikt zwischen den beiden Männern aus dem westlichen Landkreis Augsburg nicht. Seit Jahren liegen sich die beiden wegen einer Reihe von Bäumen in den Haaren. Der eine will sie stutzen, der andere will sie schützen. Trauriger Höhepunkt dieses jahrelangen Konflikts ist nun ein Urteil wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Opfer spricht sogar von einem "Mordanschlag". Doch der Reihe nach.

