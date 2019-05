vor 41 Min.

Nachhaltigkeit beginnt im eigenen Garten

Mit „Grüner gärtnern“ geben wir Tipps, wie Sie der Natur helfen können. Start ist am Montag

Von Diana Zapf-Deniz

Grün, bio, öko und umweltfreundlich – Begriffe, die uns im Alltag immer wieder begegnen. Egal ob bei Kleidung, Lebensmitteln und beim Strom – nachhaltig soll’s sein. Unternehmen schreiben es sich auf die Fahnen, und selbst die Automobilindustrie will nachhaltig produzieren. Da möchte man gerne die Frage stellen, wie nachhaltig es bei uns zu Hause ist oder, noch besser, wie nachhaltig unsere Gärten sind.

Sind sie einfach nur grün im Sinne eines englischen Rasens, oder sind sie ein bisschen grüner und stellen auch anderen Lebewesen einen lebenswerten Lebensraum zur Verfügung? Lebt unser Garten, oder ist er nur eine öde Steinwüste?

Dabei kommt es nicht auf die Größe an, denn auch ein kleiner Schrebergarten, ein Balkon, ein Hochbeet oder eine Terrasse können uns erfreuen, wenn wir sie schön und nützlich gestalten. Idealerweise helfen wir dabei mit, dass sich auch Insekten und Vögel wohlfühlen sowie Schutz, Nahrung und Wasser finden.

In vielen Städten sprießen urbane Gärten wie Pilze aus dem Boden, und es gibt immer öfter Pflanzentauschbörsen. Auf dem Land werden Blühwiesen angelegt. Grün und nachhaltig gärtnern bedeutet, nicht mehr nur für sich selbst das Beste herauszuholen, sondern einen Schritt zurück zur Natur und im Einklang mit der Natur; nicht mehr zu verbrauchen, als nachwächst, und stets auch für das Nachwachsen zu sorgen. Der Aufwand dafür muss nicht groß sein. Es gibt leicht umsetzbare Tipps für pflegeleichte Gärten für Berufstätige und Senioren sowie kinderfreundliche Gärten, und alle können Insekten und Vögel berücksichtigen.

Man muss für seine Kinder nicht zwangsläufig ein Haustier anschaffen, um ihnen die Natur nahezubringen. Ein tierfreundlicher Garten begrüßt zu jeder Jahreszeit eine Vielzahl an heimischen Vogelarten, Igeln, Baummardern, Eichhörnchen, Hummeln und Schmetterlingen. Man braucht ja nicht gleich eine ganze Plantage voller Apfelbäume. Es genügt, mit einem zu beginnen. An die Experten vorweg: Ja, wir wissen, dass man nicht nur einen pflanzen darf, aber es gibt auch ein paar Tricks, die jedoch heute nicht verraten werden. Doch wann ist die richtige Zeit anzupflanzen? Der Wonnemonat Mai lädt dazu ein, das persönliche Gartenjahr einzuläuten. Die Bauernregeln dabei zu beachten ist recht nützlich. In diesem Fall „Pflanze nie vor der Kalten Sophie“, denn ab Mitte Mai sind die Eisheiligen vorbei, und dann erst kann man mit der Aussaat oder dem Anpflanzen loslegen.

Immer montags geben wir von jetzt an Anregungen, wie wir nicht nur unsere Gärten grüner machen, sondern damit unser aller Leben. Wir starten mit einem kleinen Kräuterbeet, denn frische Kräuter duften herrlich und bereichern unsere Küche ungemein.

