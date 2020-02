vor 20 Min.

Nachholtermin für die Spülung dank Sturmtief Sabine

Die Wasserleitungen wurden am Montag in Gersthofen gespült. Deshalb mussten den ganzen Tag über die Wasserhähne geschlossen bleiben.

Gersthofen bearbeitet am Freitag die Straßen, die wegen des Wetters am Montag nicht geschafft wurden. Und das sind einige.

Von Gerald Lindner

Seit Montag sind die Spülungen des Trinkwassernetzes im Gersthofer Zentrum angekommen. Leider gibt’s dort am Freitag eine Verlängerung – denn infolge des Sturmtiefs Sabine schaffte das Fachunternehmen nicht alle vorgesehenen Straßenabschnitte.

Am Montag waren unter anderem auch das City-Center und das Rathaus betroffen: Die Wasserhähne durften tagsüber nicht geöffnet werden und auch die Toilettenspülung war tabu. Kathrin Schönthaler, die in dem Einkaufszentrum unter anderem Zeitschriften und Tabakwaren verkauft, hatte im Gespräch mit unserer Zeitung bemängelt, dass die Spülung an einen Werktag vorgenommen wurde und nicht an einem Sonntag, wo keines der Geschäfte im City-Center oder auch das Rathaus beeinträchtigt gewesen wäre. Dass am Wochenende nicht gespült wurde, hat aber seinen Grund, betont Ann-Christin Joder von der Stadtverwaltung: „Wir haben mit der abschnittsweisen Spülung am 27. Januar beim Wasserwerk begonnen.“ Jeder Abschnitt bedinge den nächsten. „Daher können wir nicht ohne Weiteres Ausnahmen machen, und die Bereiche in welchen Geschäfte oder Unternehmen sind, dann am Sonntag spülen“, so Ann-Christin Joder weiter. „Die Lage ist leider zu kompliziert, um hier den Geschäften entgegenkommen zu können.“

Erhebliche Verzögerungen ergaben sich

Zwar war das Fahrzeug der Fachfirma trotz widriger Wetterumstände unter anderem am Montag bei der Bushaltestelle Rathausplatz im Einsatz und konnte die Spülung s im geplanten Gebiet beginnen werden. Es kam aber wegen des Sturmtiefs Sabine im Laufe des Tages zu erheblichen Verzögerungen. Deswegen ist es nun notwendig, verschiedene Straßenzüge an einem Ersatztermin zu spülen, macht die Stadtverwaltung deutlich. Daher habe man jeweils den Freitag als Puffertag freigehalten, falls die geplanten Spülungen in Verzug geraten.

„Es sind beim Nachholtermin allerdings teils keine kompletten Straßen betroffen, in Einzelfällen auch nur einzelne Hausnummern.“

Zum Teil sind nur einzelne Gersthofer Hausnummern betroffen

Diese Aufteilung ist bedingt durch die jeweilige Versorgungsleitung, die oftmals nicht in der Straße der Wohnanschrift liegt, sondern in der angrenzenden Straße. Gerade bei Eckhäusern komme dies häufiger vor.

Am Freitag, 14. Februar, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr werden folgende Straßen/Straßenabschnitte gespült, die am Montag nicht geschafft wurden:

Am Hochhaus, Augsburger Straße 9 und 11, Bahnhofstraße 17, 23 und 25, Brahmsstraße 1 bis 25 und 35, Feldstraße 28, 28a, 28b und 30 bis 30e, Flurstraße 1 bis 10, Gluckstraße, Haßlerstraße, Leo-Fall-Straße, Lortzingstraße, Mittleres Esch, Mozartstraße 2a, 2c, 2d und 3 bis 9, Quergässchen, Schuhmannstraße, Verdistraße, Ziehrerstraße.

Entsprechende Infoschreiben wurden am Dienstagnachmittag in die jeweiligen Briefkästen verteilt.

Die sonstigen bisher kommunizierten Spülbezirke werden wie geplant durchgeführt.

Themen folgen