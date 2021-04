Nachruf: Seniorchefin des "Fendt" mit 98 Jahren gestorben

Plus Familie und Mitarbeiterinnen nehmen in stiller Trauer Abschied von der geschätzten Seniorchefin. Sie war nicht nur für nächtliche Brotzeiten bekannt.

Im Alter von 98 Jahren ist die Seniorchefin der bekannten Traditionsgaststätte Fendt in Diedorf gestorben. Ihre MitarbeiterInnen sind tief betroffen und wollen ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Elisabeth Fendt stammte gebürtig aus dem Diedorfer Bauernhof Abbt. Sie lernte den Beruf der Köchin und heiratete später den Diedorfer Gastwirt Kasper Fendt, mit dem sie die Gaststätte Adler, bei allen nur als "Fendt" bekannt, bewirtschaftete. Sie war die Seele des Hauses, arbeitete stets unermüdlich und führte kein leichtes Leben.

Und dennoch war sie, bis zuletzt, mit Herzblut Wirtin und Köchin und nahm sich trotz aller Arbeit gerne Zeit für ihre Gäste und Mitarbeiter. Wegen ihrer liebenswerten Art und ihrem Sinn für Humor war sie bei allen sehr beliebt. Gerne erzählte Elisabeth Fendt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie ob ihres großen Engagements, ihres großen Interesses und steter Hilfsbereitschaft sehr schätzten, von dieser arbeitsreichen Zeit. Oft arbeitete sie bis spät in der Nacht und hatte immer ein offenes Ohr, wenn der ein oder andere Kegelbruder und ein Mitglied der "Kartelrunde" auch noch nach Mitternacht Hunger verspürte.

Sohn Rudolf übernahm die Gaststätte, dann Enkelin Lisa

1952 kam Sohn Rudolf zur Welt, der in guter Tradition die Gaststätte seiner Eltern übernahm und mit seiner Ehefrau Claudia zu weiterer Blüte brachte. Auf ihre Familie war Elisabeth Fendt immer sehr stolz, vergaß aber darüber nie, dass auch ihre Angestellten ihren Teil zum Erfolg der Gaststätte beitrugen. Gerne saß sie mit ihnen beim Mittagessen oder nachmittags zum Kaffee zusammen am Stammtisch. "Dieser Platz bleibt nun leer, aber wir werden ihn in Ehren halten", erklären diese nun.

Auch nach dem Unfalltod ihres Ehemanns im Jahr 2008 und im sogenannten Ruhestand konnte Elisabeth Fendt die Hände nicht in den Schoß legen. Gerne half sie Sohn und Schwiegertochter in dem ihr möglichen Rahmen weiter in der Gaststätte. Viele Diedorfer kannten sie allein schon vom regelmäßigen Putzen des Treppenaufgangs vor dem Eingang zum "Fendt". Diese Aufgabe mochte sie sich nicht nehmen lassen. "Für uns war sie eine ganz besondere, ehrbare Frau, die wir sehr schätzten", erklärt Gisela Niklas im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Ihr ganzer Stolz war Enkelin Lisa, die im Jahr 2015 in vierter Generation die Gaststätte übernahm und damit die Familientradition weiterführt.

Lesen Sie auch: