08:00 Uhr

Nachsitzen auf der Bühne

Theatergruppe des BSZ Neusäß überzeugt mit einem Highschool-Stück. Es geht um Schüler und ihre Suche nach Identität.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

„Willkommen an der Sunbury High School in Sunbury, Pennsylvania“, begrüßte der Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums, Jürgen Wunderlich, zu einem Abend der anderen Art. Nein, die Gäste, die sich auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuten, waren keineswegs in der falschen Schule gelandet, das neue Theaterstück der Theatergruppe Incognito des BSZ Neusäß „Nachsitzen für Fortgeschrittene“ spielte diesmal an einer Highschool im fernen Amerika.

Mit Nachsitzen hatte sicher der ein oder andere Zuschauer bereits einmal selbst Bekanntschaft gemacht. Doch an der Sunbury High School gestaltet sich dieses so ganz anders, als gemeinhin angenommen. In der Schulbibliothek sind an einem Samstag zehn Schüler zum Nachsitzen verdonnert und müssen den Tag zusammen verbringen. Acht Stunden sollen sie also nun zusammensitzen und dabei einen Aufsatz darüber schreiben, wer sie sind. Dass zunächst aus der Verärgerung über die Bestrafung und der daraus folgenden Konsequenz, den freien Samstag in der Schule verbringen zu müssen, es zu Streit und Provokationen unter den Schülern kommt, ist leicht nachzuvollziehen.

Jeden Tag werden zehn verdonnert

Aber auch sonst scheinen sie nur wenig bis gar nichts gemeinsam zu haben, die „Rebellin“ Robyn (Lea Schiffelholz), Jason, der „Geek“ (Tobias Brand), Sam, der „Macho“, Amy, „die Beliebte“ (Jessica Rössner), Laureen, die „Tussi“ (Lina El-Ghawi), Chase, die „Sportskanone“ (Jan Hendriks), Tessa (Janina Heyking) und Rachel, „der Lehrerliebling“ (Lara Rothstein). Beaufsichtigt werden sie von der überforderten Lehrerin Monica Gleason (Daria Kunicka), deren Strenge und Unverständnis, wie später zu erfahren ist, aus ihren eignen Lebensenttäuschungen herrühren.

Im Laufe des Vormittags verringert sich die Distanz zwischen den jungen Leuten, sie kommen sich durch heiße Diskussionen, Streit und Provokationen immer näher. Emotionale Wände brechen ein, sie lernen sich näher kennen und legen Vorurteile und eigene Zwänge ab. Letztendlich sind alle auf eine bestimmte Weise Opfer der Erwartungen ihrer Familien und ihrer Umwelt. „Wer zur Hölle bin ich?“, fragen sie sich und erkennen im Laufe des gemeinsamen Nachsitzens, das hinter jedem eine komplexe Persönlichkeit steckt.

Schließlich wird ein gemeinsamer Aufsatz verfasst, in welchem sie die gestrenge Lehrerin, darüber aufklären, dass diese sich durch Stereotypen und Kategorisierungen bereits festgelegt habe, wer sie seien. Sie aber seien nicht auf eine Facette zu reduzieren. Wird diese neu gewonnene, gegenseitige Empathie der Schüler aber auch noch den folgenden Montag anhalten? Hier sind sich alle Beteiligten keineswegs sicher.

Neusässer Theatergruppe feiert Zehnjähriges

Mit dem Stück „Nachsitzen für Fortgeschrittene“, das sich vor allem durch die sehr deutliche und zeitnahe Sprache sehr nachdrücklich gestaltete, präsentierte die Theatergruppe, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern konnte, wieder einen außergewöhnlichen Theaterabend. Standing Ovations für das ganze Schauspielteam. Wieder einmal überraschte die hervorragende Besetzung, die mit einer außergewöhnlichen Sensibilität vorgenommen wurde. Die Charaktere des Stücks und die jungen Schauspieler schienen eins zu sein. Den drei Theaterleitern Ayse Göker, Stefan Rösch und Daniel Hunold ist somit für ihre Leistung große Anerkennung auszusprechen.

Themen Folgen