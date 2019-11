02.11.2019

Nacht der 1000 Worte im Kino

Tina Schüssler (Bildmitte) ist zusammen mit Aaron Hoffmann eine der Künstler, die beim ersten Cine Open Slam in Meitingen um die Gunst des Publikums buhlen.

Erstmals gibt es einen besonderen Wettstreit vor der Leinwand

Der erste Cine Open Slam findet am Mittwoch, 13. November, um 20 Uhr im Cineplex Meitingen statt. Das heißt, an diesem Abend werden vier Künstler auf der Bühne oder besser gesagt vor der Leinwand stehen. Sie werden gegeneinander antreten und am Ende entscheidet das Publikum, wer von ihnen den besten Auftritt hatte.

Die Poetin Anna Teufel, die Akustik-Coverband „+.PLUSPUNKT“, der Autor und Slammer Max Osswald, die Akustik-Rocker Tina Schüssler & Aaron Hoffmann.

Johann Theisen ist Komiker, Zauberer und Musiker. Er erzählt, singt, rappt, zaubert und improvisiert sich durch den Abend und gibt dabei Einblicke in das Leben eines echten Hallodris.

Zunächst hat jeder der vier Teilnehmer zehn Minuten Zeit, das Publikum für sich zu gewinnen. Zwei Künstler qualifizieren sich dann fürs Finale. Nach einer kurzen Pause, in denen die Stimmzettel aus dem Publikum ausgewertet werden, werden die beiden Finalisten verkündet und es geht erneut in einen Wettstreit mit zweimal zehn Minuten.

Während die zweite Runde anhand der Publikumsstimmzettel ausgewertet wird, gibt Moderator Johann Theisen eine Kostprobe aus seinem Programm „Theisen Total – Ein Tollpatsch gibt Vollgas“. Wenn alles ausgezählt ist, gibt Theisen die Siegerin oder den Sieger des Abends bekannt. Der erhält neben Ruhm und Ehr’ auch einen Pokal und einen kleinen Preis. Gleiches gilt fürs Publikum. Aus dem Kreis jener, die für den Gewinner gestimmt haben, wird ein Publikumsgewinner gezogen, der ebenfalls eine Überraschung erhält.

Die Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Kino Cineplex und der Pink Hopper Medienagentur aus Meitingen.

Wolfgang Prokoph von Pink Hopper erklärt: „Meitingen liegt zentral zwischen Augsburg und Donauwörth, verkehrsgünstig an der B2. Unseren Recherchen nach sind Slams in unserer Region eher rar.

Gerade im ländlichen Bereich ist es für Künstler nicht immer einfach, sich selbst oder ihre Werke einem breiten Publikum zu zeigen. In Thierhaupten hat sich zum Beispiel die „Jamsession“ vor allem für Musiker etabliert. Einmal im Monat treffen sich Musiker, spielen Bands und das in vollem Haus. Mit unserem Open Slam wollen wir aber keine „Konkurrenzveranstaltung“ ins Leben rufen. Vielmehr möchten wir damit Sprachkünstlern eine Bühne bieten und im nördlichen Landkreis ein neues Kulturerlebnis etablieren.

