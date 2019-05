vor 44 Min.

Nachwuchs aus dem Augsburger Land für Europa

Viele Vereine im Augsburger Land pflegen Beziehungen und Partnerschaften in Europas Nachbarländer. Es gibt sogar eine Neugründung.

Von Tobias Karrer

In immer mehr EU-Mitgliedsstaaten werden europakritische Stimmen laut und rechte Parteien stärker. Doch es gibt auch Menschen und Organisationen, die sich für ein vereintes Europa einsetzten. Zu ihnen gehören die Partnerschaftsvereine der Gemeinden im Landkreis. Sie leben den europäischen Gedanken schon seit Jahrzehnten.

In Diedorfzum Beispiel. Jeder Diedorfer kennt das Schild am Ortseingang, das die Freundschaft zwischen der Gemeinde und dem französischen Bonchamp-lès-Laval verkündet. Es ist blau und die beiden Wappen werden von den Sternen der europäischen Flagge eingerahmt. Die Verbindung besteht seit 1991. Kürzlich haben sich innerhalb des Partnerschaftsvereins die „Junge Europäer Diedorf“ gegründet.

„Die Begegnung war sehr positiv“

Ihnen geht es nicht nicht mehr nur um die Verbindung mit Frankreich. Vergangenes Jahr konnte die Vereinsjugend Kontakte nach Tschechien knüpfen, da die zweite offizielle Partnerschaft Diedorfs ihr 20-jähriges Bestehen feierte. Der Partnerschaftsverein Diedorf-Bernatice lud zum Fest und auch einige Jugendliche aus Tschechien waren dabei. Der Vorsitzende der „Jungen Europäer“, Johannes Christopher, erklärt: „Die Sprachbarrieren waren zwar da, aber die Kommunikation hat erstaunlich gut funktioniert.“ Mitglied Anna Brandmeier betont: „Die Begegnung war sehr positiv.“

Das Resultat: Am ehemals Deutsch-Französischen Jugendaustausch nehmen jetzt drei Nationen Teil. Im Sommer werden die Diedorfer zum ersten Mal zusammen mit einer Gruppe aus Tschechien nach Frankreich fahren. Ein Erfolg für die „Jungen Europäer“, denn ihr Ziel sei es vor allem, „Brücken zu bauen“, erklärt der Vorsitzende.

Politik spielt hier eine wichtige Rolle

Besonders enge Verbindungen nach Frankreich pflegt der Partnerschaftsverein inStadtbergen. Seit 1988 ist die Stadt mit Brie-Comte-Robert verschwistert. Politik spielt hier eine wichtige Rolle. Astrid Flagner, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, betont: „Bei Kommunalwahlen in Frankreich zittern wir schon immer mit.“ Der Grund: In Frankreich ist die Stadtverwaltung für die Verschwisterung verantwortlich. Ein Politikwechsel könnte also das Aus für die Partnerschaft bedeuten. „In Frankreich ist die Angst vor einem Rechtsruck jedes Mal sehr groß“, erklärt Flagner.

Der Verein in Stadtbergen pflegt zusätzlich zu der Verschwisterung mit Brie-Comte-Robert auch die Kontakte nach Olbernhau in Sachsen und Bagnolo Mella in Italien. Flagner: „Wir leben den europäischen Gedanken, bei uns findet das abseits der großen Politik statt.“

100 Gäste aus Frankreich werden erwartet

Die Verschwisterung zwischen Nogent-sûr-Oise und Gersthofen besteht schon seit 50 Jahren und entstand im Zuge der Stadterhebung Gersthofens. Der Partnerschaftsverein erwartet zur Feier des Jubiläums fast 100 Gäste aus Frankreich. Im Vorfeld des Jubiläums saßen die Mitglieder häufiger zusammen. Dabei seien sie immer wieder auf das Thema Europa zu sprechen gekommen, erklärt der Vereinsvorsitzende Michael Fendt. „Manche Mitglieder waren bei der Verschwisterung zwischen zwanzig und dreißig Jahren alt“, betont er und ergänzt: „Denen sind 70 Jahre Frieden besonders wichtig.“

Auch die StadtNeusäß pflegt viele Partnerschaften. Die älteste besteht mit Markkleeberg bei Leipzig, dann folgten die Verschwisterungen mit Eksjö in Schweden und Cusset in Frankreich. 2011 ist Bracciano in Italien dazugekommen. Dass diese „Freundschaften“, wie sie Bürgermeister Richard Greiner nennt, untrennbar mit dem Projekt der europäischen Union verknüpft sind, zeigt sich auch an der Tatsache, dass alle vier Partnerschaftsvereine bei einer Veranstaltung zur Europawahl am vergangenen Samstag vertreten waren. Titel der Veranstaltung: Unruhige Zeiten für die EU?“

