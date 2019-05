00:34 Uhr

Nachwuchs für die Bläserbuben

In der Bläserklasse lernen junge Musiker im Gruppenunterricht ihr Instrument.

Im Herbst fängt wieder eine neue Klasse an

Blick hinter die Kulissen beim Jugendorchester Gersthofen, Schwäbische Bläserbuben: Dessen Leiter Maximilian Hosemann erzählte beim Tag der offenen Tür im Haus der Musik, wie wichtig dem Orchester die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen sei. Eine neue Bläserklasse soll nach den Sommerferien wieder in Angriff genommen werden.

Der Blick hinter die Kulissen sollte aufzeigen, wie fundiert die musikalische Ausbildung beim Jugendorchester ist, aber auch auf das vielseitige Programm und den Ausbildungsstand der jungen Musiker hinweisen. Viele Instrumentalisten der unterschiedlichen Orchester gaben im Solo- oder Duovortrag Einblick in ihr gegenwärtiges Können.

Besonders stolz sind die Verantwortlichen des Vereins auf das Ausbildungskonzept. Es ist eine Kombination von wöchentlichem Einzelunterricht und gemeinsamer Orchesterprobe, wie der Vorsitzende Andreas Landau erklärte.

Landau ging auch auf weitere Details ein. „Instrumente können von den Anfängern der Bläserklasse gegen ein geringes Entgelt gemietet werden, die Musiklehrer bieten geringere Unterrichtskosten an und der Verein gewährt noch einen Zuschuss“, machte er auf das attraktive Angebot für Kinder ab circa acht Jahren aufmerksam.

Das Jugendorchester bot zudem eine Instrumentenschau an. Damit trug es entscheidend zum Abbau von Hemmschwellen bei. Zugleich wurden die Kinder angeregt, selbst das Instrument in die Hand zu nehmen. So nutzten gleich einige Mädchen und Buben die Chance, die verschiedenen Blasinstrumente auszuprobieren. Zur Überraschung schafften sie nach kurzer Einweisung der anwesenden Lehrer fast auf Anhieb, den Instrumenten ein paar Töne zu entlocken. Man müsse sich nur trauen, meinte ein junger Besucher selbstbewusst.

Anmeldungen für das kommende Schuljahr nimmt das Orchester ab sofort zu den Bürozeiten (jeweils am Montag 19 bis 21 Uhr in den Proberäumen im Haus der Musik, Theresienstraße 12, 86368 Gersthofen) entgegen. Weitere Info unter www.jugge.de oder telefonisch unter 0821/2993387. (AL)

