10.12.2019

Nachwuchs zeigt sein Können

Einen musikalischen Nachmittag boten die Nachwuchsmusiker in Meitingen: Auf dem Bild zu sehen ist das Vororchester der Meitinger SGL-Kapelle.

Junge SGL-Musiker spielen in der Gemeindehalle auf

Ein großer Erfolg war das Kinder- und Jugendkonzert der Nachwuchsmusiker der Meitinger SGL-Werkskapelle in der Gemeindehalle. Den jungen Musikanten sah man bereits vor ihren Einsätzen eine gewisse Anspannung an, da sich die Halle von Minute zu Minute immer mehr füllte und das Publikum erwartungsvoll in Richtung Bühne blickte. Der Nachwuchs, angefangen von der musikalischen Früherziehung über die Flötengruppen bis hin zum Vororchester und der Jugendkapelle, beide dirigiert von German Moreno Lopez, demonstrierte sein Können auf verschiedensten Instrumenten. Zu hören waren Einzelstücke, Duette und Ensemblebeiträge unter der Moderation von Jugendleiter Johannes Stuhler.

Im Anschluss konnten sich die Besucher am Kaffee- und Kuchenbüfett des Elternbeirates stärken. Zuletzt bedankte sich Jugendleiter Johannes Stuhler bei allen Unterstützern, die zum Gelingen des Jugendkonzerts am Nachmittag beigetragen hatten. (peh)