vor 26 Min.

Nachwuchsköche gesucht

Im neuen Lokal und Hotel Zur Posthalterei können Kinder zu Köchen werden

Die Zusmarshauser Posthalterei nimmt an dem Projekt „Europa-Miniköche“ teil. Ziel ist es, den Kindern in einer spielerischen Form das Kulturgut Essen und Trinken näherzubringen.

Das Projekt geht über zwei Jahre. Die Kinder sollen einen umfassenden Einblick in den Ablauf und Betrieb einer Großküche bekommen. Die Kinder sollen selbst kochen und dabei viel über Gesundheitswerte und Nährwerte lernen. Doch nicht nur das Kochen steht im Vordergrund. Wie wird der Tisch richtig eingedeckt? Sitzt die Kochmütze? Was ist der Unterschied zwischen Braten und Dünsten? Alles Fragen, auf welche die Kinder bei dem Projekt Antworten finden sollen. Vor allem aber wird ihnen beigebracht, dass nur aus natürlichen und frischen Zutaten ein gesundes, schmackhaftes Gericht entsteht und dass in Lebensmitteln nicht immer das drin ist, was draufsteht.

Als Teamleiter haben sich Marc und Manuela Schumacher der Kinder angenommen. Sie werden das bis zu 20-köpfige Team „Zusmarshausen“ betreuen und schulen. Im Oktober findet das erste Treffen statt. Zum Abschluss bekommen die Kinder eine Urkunde von der IHK Schwaben.

Die Kosten für das zweijährige Projekt liegen bei 150 Euro pro Kind. Dafür werden die Kinder komplett eingekleidet, bekommen eine große Menge an Arbeitsmitteln wie Messer, Spätzlebrett oder Damastserviette und einen eigenen Arbeitskoffer. Mitmachen können Kinder im Alter von zehn und elf Jahren. (AL)

Bewerbungen bitte per E-Mail an miniköche@posthalterei.com.

