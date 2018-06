vor 17 Min.

Nackter läuft betrunken durch Neusäß

Einsatz in Neusäß: Dort musste die Polizei einen Nackten einfangen, der betrunken durch die Straßen lief (Symbolfoto)

Als die Polizei den Mann festnehmen will, wird er handgreiflich

Dieser „Ausflug“ dürfte einen Mann teuer zu stehen kommen: Am Mittwoch lief gegen 21.30 Uhr ein stark betrunkener, nackter Mann im Bereich Lohwaldstr., Daimlerstr. in Neusäß umher. Der 31-Jährige manipulierte währenddessen laut Zeugen an seinem erigierten Glied.

Die Polizei Gersthofen konnte den Mann in der Nähe des Bauhofes antreffen. Da weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde der 31-Jährige festgenommen. Hierbei leistete der Mann nach Polizeianhaben massiven Widerstand. Er trat nach den Beamten und beleidigte sie aufs Übelste.

