Nahe der Gersthofer Jakobuskirche entsteht eine neue Wohnanlage

An der Dr.-Muser-Straße in Gersthofen laufen die Bauarbeiten für ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen.

Plus Neue Wohnungen sind in Gersthofen rar. Zuletzt wurden aber mehrfach Wohnanlagen auf alten Grundstücken errichtet. Nun kommt eine an der Dr.-Muser-Straße hinzu.

Von Gerald Lindner

In unmittelbarer Nähe zur Evangelischen Bekenntniskirche sollen laut der Avanza-Unternehmensgruppe, welche den Exklusivvertrieb übernommen hat, acht Eigentumswohnungen entstehen mit einer Fläche zwischen 42 und 109 Quadratmetern. Sie teilen sich auf in drei Erdgeschossappartements mit Terrasse und Garten. Drei weitere inklusive Balkon folgen im Obergeschoss. Hinzukommen zwei Dachgeschosswohnungen mit Dachterrasse. Weiter werden in dem dicht besiedelten Bereich Gersthofens neun Tiefgaragen- und vier Außenstellplätze geschaffen.

Verwendet wird modernste Haustechnik mit Fußbodenheizung sowie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und Brauchwassertherme. Das Gebäude wird als KfW-55-Effizienzhaus errichtet und hat nach Angaben des Vermarkters 45 Prozent weniger Energiebedarf als ein konventioneller Neubau 2020.

Grundstück unterhalb des Gersthofer Pfarrzentrums gerodet

Gute 100 Meter von dieser Baustelle entfernt wurde jüngst ein Grundstück an der Ecke Gartenstraße - Einmündung Pfarrer-Zwirg-Weg - unterhalb des Pfarrzentrums Oscar Romero - gerodet. Unbekannte Gersthofer haben an einem Nachbargrundstückszaun ein Transparent aufgehängt: "Gersthofen: Geld über Tierwohl + Leben". Es hätten dort geschützte Fledermäuse, Buntspechte und Eichelhäher gewohnt. Bei der Gersthofer Stadtverwaltung hieß es auf Nachfrage: "Es werden immer mal wieder Grundstücke gerodet." Für das Areal liege aber bislang kein Bauantrag im Rathaus vor.

Schon deutlich Gestalt angenommen hat der neue "Kollerhof" an der Ecke Kirch- und Ludwig-Hermann-Straße, der anstatt eines alten Bauernhofs errichtet wird. Im Norden des gut 3500 Quadratmeter großen Grundstücks wird in zwei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern neben 26 Wohnungen mit einer Fläche von 50 bis 150 Quadratmetern auch eine Tiefgarage mit 80 Plätzen errichtet.

Das künftige Heim der Gersthofer Begegnungsstätte

Im südlichen Teil des Grundstücks wird ein zwei- bis fünfgeschossiges Gebäude errichtet. Die Fassade wird gerade gebaut. Weiter gibt's gewerbliche Nutzung. Zudem zieht ein Begegnungszentrum hier ein, das von der Stadt Gersthofen betrieben wird. Künftig wird hier das Freiwilligenzentrum Zebi, einziehen sowie die Migranten- und die Seniorenberatung. Und auch das Familienzentrum soll eins vom "Trettenbachhaus" hierher umziehen.

Das Wohnquartier liegt an der Ecke Augsburger Straße/Römerstraße am südlichen Stadtrand Gersthofens. Bild: Marcus Merk

Im Endspurt der Arbeiten ist das größte Wohnbauprojekt der vergangenen Jahre in Gersthofen. Auf dem Gelände des ehemaligen Praktiker-Marktes an der Augsburger Straße liegt das Wohnquartier "Römertor". Bis voraussichtlich Ende 2021 sollen dort acht Baukörper mit insgesamt 210 Eigentumswohnungen, davon 91 betreute Wohnungen, entstehen. Investor des Bauprojekts mit einem Gesamtvolumen von circa 65 Millionen Euro ist Alexander Nußbaumer mit seiner Firma Zima Immobilienentwicklung GmbH. Diese hat ihren Hauptsitz in Dornbirn in Vorarlberg sowie mehrere Niederlassungen im deutschsprachigen Alpenraum, darunter auch in München.

