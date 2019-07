11:48 Uhr

Nahverkehr: An den Achsen knirscht es

Der Landkreis hat große Pläne. Die Gegenwart sieht weniger rosig aus: „AVV“ und „Drittes Gleis“ heißen die Stichworte

Von Christoph Frey

Welche Noten geben die Bürger dem Nahverkehrsangebot im Landkreis? Was passt, was muss besser werden? Bis zum Donnerstag noch läuft eine repräsentative Befragung von mehr als 10000 Haushalten im Augsburger Land, im zweiten Schritt der Studie soll der Verkehrsverhalten der Menschen im Augsburger Land über eine Internet-Befragung beleuchtet werden.

Aufwändig sollen so die Grundlagen geschaffen werden für ein Mobilitätskonzept im Augsburger Land. Hinter dem Wortungetüm verbindet sich der Anspruch, Fußgänger, Radler, Rollerfahrer (kurzem), Schiene und Straße so zusammenzubringen, dass die Menschen ohne Auto rasch und bequem vorwärts kommen: In und um Augsburg herum ebenso wie auf dem flachen Land.

Künftiger Bahnausbau unsicher

Der Weg dorthin ist weit, wie erst am Montag eine Debatte über die Zukunft der Bahnverbindung zwischen Augsburg und Dinkelscherben zeigte. Dort verläuft eine der wesentlichen „Mobilitätsachsen“, an denen sich sich das künftige Nahverkehrsangebot ausrichten soll - zum Beispiel mit Umsteigestationen für Fahrräder und Car-Sharing-Angeboten. „Das Rückgrat des Nahverkehrs“ seien die Bahnlinien, betonte Landrat Martin Sailer.

Das Problem: Wann und wie dieses Rückgrat gestärkt wird, ist immer noch unsicher. Seit 20 Jahren kämpfen Politiker aus dem Augsburger Land für einen Ausbau der Bahnlinien nach Dinkelscherben und Meitingen um ein drittes, teilweise sogar viertes Gleis. Obwohl die Projekte mittlerweile im Bundesverkehrswegeplan an aussichtsreicher Stelle rangieren, wirklich gewonnen ist nichts.

An einer anderen Mobilitätsachse knirscht es ebenfalls vernehmlich. Mit dem Erfolg von Buslinien sind die Kreispolitiker unzufrieden – der AVV-Chef Olaf von Hoerschelmann wird deswegen bis spätestens September 2020 abgelöst. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Der zentrale Vorwurf: Der AVV fährt zwar mehr Defizit ein, aber nicht mehr Fahrgäste. Von Hoerschelmann hat die Kritik als nicht zutreffend zurückgewiesen. Die Entscheidung fiel im Kreisausschuss – wie bei Personaldebatten üblich – hinter verschlossenen Türen.

Harsche Kritik am AVV-Chef

Im Nachgang hat sich ein Teilnehmer, der FDP/ÖDP-Fraktionschef Manfred Buhl, zu Wort gemeldet. Er attackiert von Hoerschelmann frontal: „Dem Chef des AVV waren Krawatten der Busfahrer und teuerste Lösungen für Fahrzeuge wichtiger als reibungsloser und bezahlbarer Nahverkehr.“ Seine Fraktion habe die Fehlentwicklungen beim AVV immer wieder bemängelt, nun seien ihr die anderen gefolgt. Buhl stellt sogar die Zukunft des Verkehrsverbunds in seiner jetzigen Form infrage: „Der Landkreis muss eigene Wege ohne Zwänge aus Augsburg beschreiten, um beste Mobilität zu erreichen.“

Themen Folgen