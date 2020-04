03.04.2020

Narrneusia blickt sorgenvoll in Zukunft

Alle Vorbereitungen liegen derzeit auf Eis. Es ist fraglich, ob die Saison 20/21 stattfindet

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Noch vor kurzer Zeit trafen sich der Präsident der Neusässer Faschingsgesellschaft Narrneusia, Dr. Gerhard Rammel und das Ex-Faschingsprinzenpaar Nathalie Gellner und Philipp Passarge. „Nach dem Fasching ist vor dem Fasching“, erklärten sie damals gut gelaunt. Doch mit Corona ist plötzlich alles ganz anders. „Momentan ist uns ganz und gar nicht nach Fasching“, sagt Rammel und befürchtet, dass die Coronakrise wohl noch Auswirkungen bis ins nächste Jahr haben wird. „Wir müssen weitere Entwicklungen und die Auflagen erst abwarten.

Es gibt viele Fragezeichen.“ Ein enges Miteinander ist freilich bei einer Faschingstruppe kaum zu vermeiden. Die verschiedenen Showtanzgruppen müssen in engstem Körperkontakt trainieren und tanzen und sind auch außerhalb der Vorführungen, etwa bei den Busfahrten zu den verschiedenen Auftritten auf engstem Raum zusammen.

Der gebotene Abstand, der wohl noch länger einzuhalten ist, kann damit keinesfalls gewährleistet werden. Keine guten Voraussetzungen für eine Zeit, die unbeschwert und fröhlich gefeiert werden sollte. Somit herrscht bei der Neusässer Faschingsgesellschaft derzeit eine große Planungsunsicherheit, noch keiner kann alle anstehenden Fragen beantworten.

Dürfen Massenveranstaltungen wie Faschingsbälle der Narrneusia, im Januar überhaupt schon wieder stattfinden, trauen sich die Menschen wieder, eine solche Veranstaltung überhaupt zu besuchen oder haben sie noch Angst? In welch veränderter, vielleicht moderaten Form könnte oder müsste die Faschingszeit nach Corona eventuell ablaufen? „Wir haben keinerlei Planungssicherheit und spielen in der aktuellen Situation sämtliche möglichen Szenarien durch, natürlich mit der gebotenen Distanz mit E-Mail, WhatsApp-Gruppen und Video-Konferenzen“, erklärt Gerhard Rammel. Er schließt letztlich nicht aus, dass die Faschingssaison 2020/21 ganz ausfallen könnte. Auch diese Marschrichtung war bereits in der Präsidiumssitzung vom 23. März per Video-Konferenz ins Auge gefasst worden. Hinsichtlich dieser Entscheidung befindet sich die Narrneusia in enger Abstimmung mit den anderen großen Vereinen des Dachverbands „Under Oiner Kapp“, die derzeit einen ähnlichen Fahrplan beraten. Damit sieht es für den Fasching 2020/21 eventuell äußerst trüb aus und es heißt damit in diesem Jahr keineswegs für die Narrneusia „nach dem Fasching ist vor dem Fasching“.

