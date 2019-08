vor 55 Min.

Nasses Zwischenspiel für die Kulturina

Was von der Partynacht übrigblieb: Der Regenguss hatte am Ende einige Gäste offenbar schnell die Flucht ergreifen lassen. Sie ließen ihre Gläser zurück.

Nach dem nächtlichen Regen, begrüßt ein Schauer am Vormittag die Aktiven des Gersthofer Festivals. Doch am Mittag klart es schon wieder auf.

Von Gerald Lindner

Nach Auftakt mit leichtem Tröpfeln, setzte dann ein Gewitter nach 1 Uhr morgens dem ausgelassenen Treiben auf der Gersthofer Kulturina ein Ende. Und regnerisch begann der Samstag dann wieder.

Es ist gegen 11 Uhr: Das Team von Binswanger & Kempter bereiten auf dem Rathausplatz schon die Bratwürste und das Essen vor. In großen Behälter werden Würste, Fleisch und mehr in den Kühlwagen gebracht.

Einige Gersthofer, die im City-Center ihre Wochenendeinkäufe erledigt haben und vom plötzlich anfangenden Regenschauer überrascht wurden, sitzen im Trockenen unter dem mobilen Dach Magic Sky, das heuer erstmals aufgespannt wurde. Die Regentropfen prasseln darauf, es hört sich an wie ein naher Wasserfall.

Manfred Lamprecht geht im Stadtpark schnell vorbei, er muss zum Treffen der Kulturina-Organisatoren vom Verein lebendige Innenstadt Gersthofen in der Stadthalle. Aus dem Stand der Jungen Union dringt bereits Musik, einige sind schon wach und bereiten sich auf den zweiten Festival-Tag vor.

Hinter einer Absperrung stapeln sich Cocktail- und andere Getränkegläser auf einer Bierbank. Sie wurden offenbar von den Festbesuchern zurückgelassen, als frühmorgens zur „Sperrstunde“ ein heftiger Gewitterschauer einsetzte - und konnten noch nicht weggeräumt werden.

Gersthofer Kolpingleute sind zuversichtlich

Patricia Steiner und das Team der Kolpingsfamilie bereiten ebenfalls den Tag vor. Weil der Boden in ihrem Zelt dick mit Holzhäckseln bestreut wurde, ist es bereits trocken. „Aber heute Nacht hatten wir zeitweise schon einen kleinen See.“ Die Gäste drückten sich in das Kolping-Zelt als der Regen einsetzte. „Aber um 1.30 Uhr haben wir die Kasse geschlossen, es hat so circa bis zwei gedauert, bis die Gäste dann gegangen sind.“

Obwohl es jetzt am Vormittag schon wieder regnet, ist sie nach einem Blick auf die Wetter-App ihres Handys zuversichtlich: „Um zwei ist der Regen wieder weg.“

Und es scheint zu stimmen, um 12.10 lässt sich die Sonne wieder blicken.

