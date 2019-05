vor 44 Min.

Naturnah gärtnern für die Artenvielfalt

Um naturnahes Gärtnern geht es in einem Workshop.

Workshop für Erwachsene am 2. Juni

Das Thema Insektensterben ist augenblicklich in aller Munde. Dazu präsentiert das Naturpark-Haus Oberschönenfeld bis einschließlich 28. Juli jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr die sehenswerte Ausstellung „Die Vielfalt der Bienen“. In diesem Zusammenhang gibt es ein attraktives Begleitprogramm am Sonntag, 2. Juni, von 14 bis 16 Uhr mit einem Workshop für Erwachsene.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Naturnah gärtnern – Artenvielfalt fördern“. Die freiberufliche Naturpädagogin Sabine Kuhlang gibt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Entstehung der Naturgartenbewegung. Zudem informiert sie über die Entwicklung vom Nutzgarten zum Natur-Erlebnis-Raum für Mensch, Tier und Pflanze.

Dabei greift die Expertin Gestaltungselemente und Pflegemaßnahmen auf, verweist auf Boden und Pflanzen und entführt in die Welt der Insekten.

Treffpunkt ist vor dem Naturpark-Haus in Oberschönenfeld. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 08238/300132 oder per E-Mail an wiebe@naturpark-augsburg.de möglich. (rusi)